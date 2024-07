Na prijateljski tekmi v Londonu so bili tik pred koncem blizu zmage proti olimpijski reprezentanci ZDA, ki ji je šele v končnici zmago s 101:100 zagotovil zvezdnik LeBron James (na fotografiji, AP). Devetintridesetletni James, vodilni strelec večne lestvice lige NBA, je v Areni O2 dosegel 25 točk, tudi odločilni koš osem sekund pred koncem.

Južni Sudan je polčas dobil z 58:44, tik pred tem pa je razlika znašala celo 16 točk. Američani so zaostanek sicer izničili, a niso naredili odločilne razlike. Z delnim izidom 8:0 je Južni Sudan od zaostanka 92:99 na koncu prišel do vodstva s 100:99 in šele James je preprečil sramoto. Ekipi se bosta na olimpijskih igrah vnovič pomerili 31. julija.