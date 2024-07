Nonstop Food sestavljajo Eva Mustafa, Luka Korošec in Gašper Korat, ki so se kot študentje živilstva prijavili na tekmovanje Ekotrofelija 2022. Bistvo tekmovanja je izdelati najbolj inovativno živilo, ki ga študentje od ideje do izdelka kreirajo sami. »Poudarek je bil na trajnosti, zato je Eva predlagala uporabo bučne prge, ki jim je doma ob pridelavi bučnega olja ostajala v velikih količinah. Sam sem se od nekdaj ukvarjal s pivovarstvom, pri čemer so ostajale pivske tropine,« je pojasnil Gašper Korat. Obe sestavini so združili in izdelali tortilje, s katerimi so na zelo konkurenčnem tekmovanju osvojili tretje mesto. »Odličen rezultat na tekmovanju je bil odskočna deska. V ideji smo videli potencial, hkrati smo bili deležni podpore Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, imeli smo tudi pomoč mnogih mentorjev,« je povedala Eva Mustafa.

Ker so tortilje zahtevnejše za izdelavo, so se pri prvem prodajnem izdelku odločili stopiti korak nazaj. Osredotočili so se predvsem na uporabo pivskih tropin, iz katerih so začeli izdelovati moki podobno snov, polno vlaknin, ki se dobro meša v testo. »Naredili smo krekerje iz pivskih tropin, ki so nastali dokaj spontano,« je naslednji korak opisal Luka Korošec.

Kuhanje v Rogu

Pivske tropine seveda ne vsebujejo alkohola. Gašper, ki je tudi pivovar, je razložil, da med prvo stopnjo kuhanja piva ječmen v vodi spusti sladkor, pri čemer nastane pivina. Od te je potem treba ločiti trden del – ki ga imenujemo pivske tropine – saj v nadaljnjem postopku ni uporaben. Ker gre za snov, bogato z vlakninami, se nekatere večje pivovarne vnaprej dogovorijo s kmeti in jo dostavijo kot hrano za živino. Pri tem pa morajo pohiteti, saj se tropine zelo hitro pokvarijo. »Sodelujemo predvsem z manjšimi do srednje velikimi pivovarnami v okolici Celja. Količinsko namreč za zdaj še ne potrebujemo toliko tropin, kot jih ostane v velikih pivovarnah,« je pojasnila Eva. Gašper je dodal, da ima tudi vrsta piva vpliv na izdelek. Svetlejše pivo ima na primer lahkotnejši okus in izdelek obarva svetleje. Temno pivo izdelek potemni, po okusu pa je slajši in spominja na karamelo. »S temnim pivom v prihodnosti načrtujemo več izdelkov,« je o načrtih za prihodnost povedal Gašper.

Letošnjega marca so preko razpisa dobili prostore v Centru Rog in možnost uporabe kuharskega laboratorija. »Sem lahko pridemo udejanjat nove ideje, hkrati lahko povabimo potencialne poslovne partnerje na pokušino,« je sodelovanje s Centrom Rog opisala Eva.

Sodelovanje z lokalnimi trgovinami

Na spletni strani Nonstop Food je mogoče videti, da imajo za zdaj v ponudbi krekerje in mešanico za kruh, oboje z vsebnostjo pivskih tropin. »Veliko izdelkov je trenutno še v razvoju, med drugimi testenine in grisini,« je povedal Gašper. Kupci za vrečko krekerjev odštejejo od dveh evrov in pol do treh evrov, mešanica za kruh pa stane tri evre. »Za zdaj prodamo okoli 150 paketov mesečno,« je dejal Luka. »Naši izdelki so trenutno dostopni v lokalnih, manjših trgovinah. Prednost tega je več direktnega stika, saj lahko na primer redna stranka pekarne pove, kaj ji je na izdelku všeč in ali ji kaj ne ustreza. Tako lažje izpopolnjujemo izdelek,« je pomen manjših prodajaln opisala Eva. Naloga se po njihovem mnenju namreč ne konča s tem, da izdelek prodajo, saj je glavni cilj, da se stranka ponj še kdaj vrne. »Treba je razumeti, da smo šli iz študentskih klopi direktno v posel in da se moramo zato še veliko naučiti,« je dodala Eva. »Vidimo sicer jasen napredek od naših začetkov, vendar je pred nami še dolga pot. Sprijazniti smo se morali s tem, da o nekaterih rečeh v resnici ne vemo tako rekoč nič,« je priznal Luka. Gašper je dodal, da kljub dobremu študijskemu programu fakulteta ne nauči vsega in je zato nujna tudi praksa. »Kot ekipa dobro delujemo in imamo različna mnenja, ki jih tudi izražamo. Če bi se vsakič samo strinjali drug z drugim, ne bi prišli nikamor,« je še povedal Gašper.

Želijo si, da bi v prihodnosti njihovi izdelki prišli tudi v nekatere večje trgovine. Za zdaj se osredotočajo na urejanje lastne proizvodnje, da jih pri večjih podvigih nič ne bi moglo presenetiti. »Ker gre za povsem nov produkt, je treba opraviti veliko testiranja, posebej nujni so varnostni testi, s katerimi preverimo, ali izdelki dosegajo standarde živilske norme,« je povedala Eva.

