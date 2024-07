V državnem gozdu na območju Griča in Šujice v bližini Lesnine na Brdu v Ljubljani bo družba Slovenski državni gozdovi 1. avgusta začela sečnjo in spravilo lesa. Dela bodo predvidoma zaključena v roku enega meseca, sprehajalce pa ob tem naprošajo, naj se zaradi lastne varnosti izogibajo delovišču in upoštevajo navodila pristojnih.

Za posek na območju Griča so označili 30 iglavcev in 45 listavcev. To bo skupaj zneslo približno 122 kubičnih metrov drevja. Na območju Šujice pa je za posek predvidenih 66 iglavcev in 81 listavcev, kar bo skupaj zneslo 308 kubičnih metrov drevja, so v družbi zapisali v sporočilu za javnost.

Pomladitvena sečnja

Kot so pojasnili, gre za pomladitveno sečnjo, saj med označenimi drevesi prevladuje debelo in starejše drevje. Mlado drevje oziroma pomladek je pri tleh že prisoten, s sečnjo pa mu bodo zagotovili ustrezen prostor in svetlobo za rast ter razvoj, so sporočili. Pri tem so dodali, da prisotnost odmrlega, bolnega in mehansko šibkega drevja povečuje tudi nevarnost za obiskovalce, posebej ob naravnih ujmah.

Po zaključku sečnje bo izvajalec iz gozda odstranil še sečne ostanke. Izvajanje sečnje bodo prilagajali vremenskim razmeram, zaradi visokih temperatur pa bodo delavci delali od 6. ure do največ 14. ure. Kot so v družbi še dodali, zaprtje območja, na katerem bodo potekala dela, ni predvideno, zato vse obiskovalce pozivajo, naj dosledno upoštevajo vsa opozorila na terenu, in jih prosijo za razumevanje.