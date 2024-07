Vse več evropskih držav zatira proteste

Pravica do mirnega zbiranja je po vsej Evropi čedalje bolj ogrožena, saj države vse bolj stigmatizirajo, kriminalizirajo in zatirajo miroljubne protestnike. Pri Amnesty International ugotavljajo, da je pravica do protesta ogrožena na vseevropski ravni. V Sloveniji zato pozivajo k spremembi zakonodaje.