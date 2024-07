Svetnik Občine Vrhnika iz vrst Gibanja Svoboda je maja prejel globo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Komisija je občinskega svetnika Edina Behrića oglobila zaradi ugotovitve, da je kršil omejitev poslovanja, saj ob nastopu mandata ni prijavil, da ima družinskega člana, ki si lasti podjetje, ki posluje tudi z občino in občinskimi zavodi. Za ta spregled je svetnik, ki je sicer v občinskem svetu že od leta 2006, prejel globo v višini 400 evrov, so sporočili iz komisije. Preden je bil svetnik Gibanja Svoboda, je bil prve tri mandate svetnik liste LDS in kasneje liste Povežimo Vrhniko.

Svetnik: Naredil sem napako in plačal globo

»Po prejemu dopisa sem takoj vzpostavil stik z organom in sprožil tako imenovani postopek samoprijave, kjer sem opisal nastalo situacijo, prejel odločbo o kršitvi in poravnal globo. Storil sem napako, ker nisem pravočasno prijavil ožjega družinskega člana, kot subjekt za omejitev poslovanja z Občino Vrhnika. Napako obžalujem,« nam je sporočil svetnik, ki je, kot rečeno, globo že plačal. Pojasnil je še, da gre za podjetje v lasti brata Mirsada Behrića, s katerim sta se odtujila in ni seznanjen z njegovim poslovanjem. Prav tako kot svetnik ni sodeloval v nobeni komisiji, ki bi v čemerkoli odločala o javnih naročilih ali razpisih, na katere naj bi se prijavil brat. Tudi iz komisije niso sporočili, da bi našli kakšno drugo nepravilnost onkraj spregleda formalnega vpisa bratovega podjetja ob nastopu funkcije.

Podjetje svetnikovega brata je od Občine Vrhnika po podatkih aplikacije Erar v letih 2021 in 2022 prejelo pet nakazil v skupnem znesku 99.348 evrov. Poslovalo je tudi z javnim zavodom, ki ga je ustanovila občina. Od Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika je od leta 2017 do letos prejelo 152.265 evrov. Kot smo ugotovili, se podjetje ukvarja z gradbeništvom in ima enega zaposlenega. Behrić je sicer občinski svetnik že peti mandat in do postopka KPK ni vedel, da mora prijaviti podjetje v lasti brata, ki že leta posluje z občino. Pri tem je dodal, da se je že prijavil na izobraževanje, ki ga izvaja KPK, da se bo bolje izobrazil o dolžnostih, ki jih ima kot svetnik.

Svetnik podal prijavo na policijo

Po Vrhniki pa kroži anonimno pismo, naslovljeno tudi na vrhniškega župana in občinske svetnike. V pismu od občine med drugim zahtevajo, da pojasni, zakaj posluje s sorodniki funkcionarjev, svetnika pa so pozvali k odstopu. »V tem pismu je pretežno vse neresnica in zavajanje javnosti. Edina stvar, ki je resnična in ki jo priznavam ter obžalujem, je to, da nisem pravočasno oddal prijave za omejitev poslovanja z občino za mojega ožjega družinskega člana, kar je posledica moje dejanske nevednosti,« je anonimno pismo komentiral Behrić, ki je dodal, da je zaradi škodoželjnega ravnanja in blatenja imena podal prijavo na policijo zoper anonimnega prijavitelja. Glede poziva k odstopu je sporočil, da se bodo o tem pogovorili znotraj organov občinskega odbora Gibanja Svoboda. Glede drugih očitkov v anonimnem pismu je pošiljatelja pozval, naj se tudi on obrne na policijo, če sumi, da se na občini dogajajo nepravilnost.

Na anonimno pismo se je odzval tudi podžupan in svetnik Mirko Antolović. Pošiljatelju je odgovoril, da se mu zdi prav, da je bil svetnik, ki ni ravnal v skladu z dolžno skrbnostjo, ustrezno sankcioniran. »Prepričan sem, da občina z vsakim izvajalcem posluje zakonito,« pa je zavrnil obtožbe o spornem poslovanju. Podžupan iz vrst SDS je še dodal, da po njegovi oceni svetniški kolega iz Gibanja Svoboda dobro in tvorno sodeluje z vsemi svetniki.