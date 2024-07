»Čeprav sem nameraval kandidirati za ponovno izvolitev, menim, da je v najboljšem interesu moje stranke in države, da se umaknem in se osredotočim izključno na opravljanje svojih dolžnosti predsednika do konca svojega mandata,« je Biden zapisal v pismu, s katerim je napovedal svojo odločitev.

Biden se je v svojem pismu zahvalil podpredsednici Kamali Harris, vendar je ni podprl kot svojo naslednico. Dejal je, da namerava ta teden nagovoriti nacijo z več podrobnostmi.

Predsednik je odstopil po večtedenskem pritisku demokratskih voditeljev, organizatorjev in donatorjev, ki so vse bolj razumeli, da ni poti do zmage. Katastrofalni nastop na debati prejšnji mesec in njegovi neenakomerni javni nastopi od takrat so le še povečali dolgotrajne skrbi volivcev, da je 81-letni predsednik preprosto prestar, da bi služil še en mandat, piše časnik Guardian.

Predsednikov umik potiska demokratsko stranko v skoraj neznano vodo, saj je nacionalna konvencija predvidena za 19. avgust v Chicagu. Kandidat bo imel tudi tesen rok za izbiro podpredsednika, ki se bo soočil s Trumpom in njegovim podpredsedniškim kandidatom, senatorjem iz Ohia JD Vanceom.