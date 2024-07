Od ponedeljka dodatni avtobusi v Podrečo in Besnico

Potem ko so prebivalce Kranja v začetku meseca razjezile novosti v avtobusnem prometu, ki so na nekaterih progah razredčile možnost potovanja, se ta teden obetajo pozitivne spremembe. Od 22. julija bodo obratovale dodatne proge, ki bodo najbolj razveselile prebivalce Podreče in Besnice.