Na papirju je Tom Ford star 62 let in je upokojen, a sploh ni videti tako. Mišičast, z napeto kožo, temnimi lasmi, zagorelim telesom in odpeto srajco, ki razkriva mišičaste prsi, je videti, kot da je v zgodnjih štiridesetih. Vendar pa njegove oči razkrivajo žalost. Nenazadnje gre za človeka, ki je leta 2021 izgubil moža. Richard Buckley je bil ljubezen njegovega življenja.

Zdaj eden najbolj znanih modnih oblikovalcev sodobnega časa živi osamljeno življenje na svojem posestvu v Palm Beachu. Družbo mu dela dvanajstletni sin Jack. »Počutim se nenavadno. Nimam partnerja, nimam ljubimca, nimam niti enega odraslega človeka v svojem okolju. Ves dan samo poslušam youtube. Zelo redki so pogovori z odraslimi,« je dejal lani.

Moda je igrišče za mlade

Tom Ford se je upokojil pred dvema letoma, ko je njegov poslovni partner privolil v nakup njegovega dve milijardi funtov vrednega deleža v podjetju. V ta nenaden korak ga je prisilila smrt njegovega partnerja Buckleyja, ki ga je Ford srečal v dvigalu na modni reviji leta 1986 in s katerim sta bila od takrat nerazdružljiva. V enem od zadnjih intervjujev je za GQ-magazine tudi pojasnil razlog za umik iz mode. »V modi sem dal vse od sebe. V tem poslu sem bil 35 let. Star sem 62 let in pričakujem, da bom živel 82 let. Naslednjih 20 let bi rad snemal filme. Moda je za mlajše moške. Na drugi strani pa je Richardova smrt. Nisem pričakoval, da bo umrl. Ni se zgodilo tako kot v filmu, ko nekdo umre z odprtimi očmi, ti pa mu daš roko čez oči in se te zaprejo – ne. Odprejo se. Moral sem mu tudi sneti poročni prstan, vzeti denarnico iz žepa, sneti uro – počutil sem se, kot da kradem. Takrat sem spoznal, da je naš čas na planetu omejen.«

Droga in cigareta že za zajtrk

Tom Ford pravi, da danes živi povsem trezno življenje, že 14 let. Tudi zaradi sina. »Alkohol pomeni vrata v druge droge. Moj sin o tem še vedno ne ve ničesar, vendar se moram pogovoriti z njim. Ima moje, angleško-irske gene. V sebi imamo nagnjenost k alkoholu. Že moj oče je veliko pil. A alkohol je šele začetek. Kokain je priljubljen med ljubitelji mode. Ko sem že navsezgodaj zjutraj začel piti alkohol in uživati kokain, sem spoznal, da imam problem. Prižgal sem cigareto, spil kavo in vzel kokain,« je povedal in dodal, da je imel srečo, da je lahko prenehal, saj bi bil danes sicer že mrtev.

»Imel sem terapevta, ki mi je pomagal. Potreboval sem približno eno leto, da sem res prenehal. V roke sem dobil kup knjig o alkoholizmu in začel brati o etanolu in o tem, kako zastruplja telo. Spoznal sem, da sem pravi alkoholik. Zjutraj sem haluciniral. Mislil sem, da ubijam mravlje, v moji glavi je bilo vse narobe.« Zdaj, ko se je streznil, je Tom Ford pripravljen na nove izzive.