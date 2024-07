Luč sveta je ugledal tudi promocijski video, ki bo zagotovo naletel na precejšen odziv posod po svetu. V videoposnetku Dončić vozi avtomobil buick grand national in nosi nove superge barvne kombinacije »Photo Finish«. Glavni navdih za superge z imenom Luka 3 – cena naj bi bila okoli 130 dolarjev – so črpali iz Dončićeve ljubezni do športnih avtomobilov. Zato je obutev zasnovana tako, da obvladuje hitrost brez ogrožanja nadzora. Dodatna barva superg »Blurred Vision« bo na voljo od 30. julija, medtem ko bo model »Motorsport« mogoče kupiti od 3. septembra.