Adidas je umaknil slike manekenke Belle Hadid iz oglasov, ki so promovirali športne copate, prvič predstavljene ob olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972. Nemško podjetje za športna oblačila je sporočilo, da »revidira« svojo kampanjo po opozorilih iz Izraela zaradi kritik, ki jih je Hadidova namenila izraelski politiki.

Manekenka, ki si je pred tem že nakopala jezo izraelske vlade zaradi domnevnega vzklikanja slogana »Od reke do morja Palestina bo svobodna«, je bila obtožena antisemitizma. Izraelski vladni uslužbenci so na računu X še zapisali, da nasprotujejo pojavljanju manekenke kot »obraza Adidasove kampanje«, v objavi pa so prav tako spomnili, da so »palestinski teroristi med olimpijskimi igrami v Münchnu umorili enajst Izraelcev«.

Večkrat kritizirala izraelsko vlado

Bella Hadid je v preteklih letih že večkrat kritizirala izraelsko vlado in podprla Palestince, oktobra lani pa je na instagramu podala izjavo, v kateri je obžalovala izgubo nedolžnih življenj in hkrati pozvala sledilce, naj pritisnejo na svoje voditelje, da zaščitijo civiliste v Gazi. Adidas je v izjavi dejal, da kampanja za čevlje SL72 »združuje široko paleto partnerjev«, hkrati pa v sporočilu dodal še to: »Zavedamo se, da so bile vzpostavljene povezave s tragičnimi zgodovinskimi dogodki, čeprav popolnoma nenamerno. Opravičujemo se za kakršno koli vznemirjenost ali povzročeno stisko. Zato revidiramo preostanek kampanje.« Kakšne spremembe bodo uvedene, še ni znano. Druge reklamne slike, ki prikazujejo ambasadorje znamke Adidas, vključno s francoskim nogometašem Julesom Koundéjem, ameriškim raperjem A$AP Nastom in kitajsko manekenko Sabrino Lan, ostajajo na spletu.

Člani palestinske skupine Črni september so 5. septembra 1972 vdrli v olimpijsko vas. Enajst članov izraelske ekipe so vzeli za talce in jih ubili. Ni prvič, da je podjetje športnih oblačil po obtožbah zaradi antisemitizma prekinilo stike s katerim od ambasadorjev. Adidas je svoje partnerstvo z raperjem Kanyejem Westom oktobra 2022 prekinil z besedami, da »ne tolerira antisemitizma«, potem ko je bil raper zaradi žaljivih objav odstranjen z instagrama in twitterja. Odločitev so pospremili s sporočilom, da so bili Westovi komentarji in dejanja »nesprejemljivi, sovražni in nevarni ter pomenijo kršitev vrednot družbe glede raznolikosti in vključenosti, medsebojnega spoštovanja in pravičnosti«.