V petek zvečer je silovito počilo na dolenjski avtocesti pri Selah pri Karteljevem, kjer je tovornjak na pasu za počasna vozila brez zaviranja trčil v zaustavljeni pokvarjeni avtomobil. Voznika avtomobila, ki je stal pred avtomobilom, je odbilo čez ograjo, hudo poškodovanega so nato odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Novomeški policisti so na kraju nesreče ugotovili, da je 64-letni voznik zaradi okvare avtomobila ustavil na pasu za počasna vozila. Na avtomobilu je pustil prižgane varnostne utripalke, pred avtomobil postavil varnostni trikotnik in se postavil ob avtomobil. Voznik tovornjaka ga je kljub temu spregledal. »Osemintridesetletni voznik tovornjaka je po ugotovitvah policistov brez zaviranja trčil v zadnji del avtomobila in ga več metrov potiskal pred seboj ob varnostni ograji. Ob trku je 64-letnika odbilo prek ograje, kjer je obležal hudo poškodovan,« je pojasnila Alenka Drenik Rangus z novomeške policijske uprave, kjer so že napovedali, da bodo 38-letnega voznika tovornjaka kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, saj je pravilno označeno vozilo povsem spregledal in brez zaviranja trčil vanj.

Avtoceste sicer veljajo za najvarnejše ceste, ki pa lahko postanejo precej bolj nevarne, ko se na njih pojavi nepričakovana ovira. Zato policisti voznike še posebej opozarjajo, da je treba v primeru prometne nesreče ali okvare vozila kraj čim prej zavarovati, vendar biti pri tem izjemno previdni. »Prižgemo varnostne utripalke in postavimo varnostni trikotnik. Voznik in potniki naj si nadenejo odsevne brezrokavnike, ves čas naj bodo pozorni na lastno varnost in se čim prej umaknejo za varnostno ograjo. O nesreči naj takoj obvestijo policiste na interventno številko 113 in počakajo na prihod interventnih služb,« svetuje Alenka Drenik Rangus.

Ko je Dars sam sebi nevarnost

Niso pa vedno zgolj nesreče in okvare tiste, ki na cesti presenetijo voznike. Pred tedni se nam je oglasil voznik, ki je doživel neprijetno bližnje (na srečo ne usodno) srečanje z Darsovim delavcem, ki je po odstavnem pasu ljubljanske obvoznice pobiral smeti. Na odstavnem pasu je bilo parkirano Darsovo vozilo z opozorilnimi oranžnimi lučmi, približno 100 metrov za vozilom v smeri vožnje pa je po odstavnem pasu hodil delavec Darsa in pobiral smeti. »Ko sem se peljal mimo, med nama ni bilo več kot pol metra razlike, ker se je Darsov uslužbenec sklanjal k cestišču in pobiral odpadek, ki je bil odvržen ob rob odstavne črte. Pešca sem opazil zadnji trenutek, saj je bil v svoji delovni obleki slabo viden in se je pripogibal k tlom, poleg tega pa je bila moja pozornost usmerjena v vzvratno ogledalo, kamor sem gledal, kaj za vraga počne na cestišču Darsov avto,« nam je sporočil šokirani voznik, ki si med drugim ni mogel razložiti, zakaj je bil delavec tako oddaljen od vozila, ki naj bi mu »ščitil hrbet«, prav tako pa Darsove opozorilne table niso opozarjale na delo na cesti.

Na Darsu so nam pojasnili, da je bila elektronska tabla nad avtocesto okoli tistega časa namenjena opozarjanju na oviro zaradi pokvarjenega vozila na odstavnem pasu, sicer pa morajo njihovi delavci na signalni tabli vzdrževalnega vozila aktivirati obvestilo, ki sporoča, da se izvaja delno na cesti. »Varovanje delavcev mora biti na razdalji tudi do sto metrov, ravno zaradi nevarnosti naleta drugega vozila na vzdrževalno oziroma varovalno vozilo, ki bi v primeru premajhne varnostne razdalje lahko poškodovalo delavca pred seboj,« pa o razdalji, ki naj bi varovala njihove delavce, pravijo na Darsu, kjer se sklicujejo na kup notranjih in splošnih pravil in usposabljanj: »Naši delavci se morajo zavedati, da je vsaka malomarnost, vsako neupoštevanje varnostnih predpisov lahko usodno. Kljub našim dosedanjim prizadevanjem in uvedenim varnostnim ukrepom pa se moramo zavedati, da tveganja še vedno obstajajo. Delo skoraj 800 naših sodelavcev namreč poteka neposredno na avtocesti. S tem so vsakodnevno izpostavljeni različnim tveganjem, ki lahko ogrožajo njihovo varnost, zdravje in življenje.«