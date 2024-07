Ena izmed pomembnih okoliščin, ki tako na avtocestah kot na drugih tipih cest igra izjemno pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti, je vožnja z ustrezno varnostno razdaljo. Ta pride do izraza tudi pri nepričakovanih ovirah na cesti, saj širi oziroma podaljšuje vidno polje. V preteklosti smo že poročali o tragičnih nesrečah, ko se je prvemu vozilu v koloni uspelo umakniti oviri na cesti, tistim, ki so vozili za njim, pa ne, saj so oviro zaradi prekratke varnostne razdalje prepozno opazili.

V zadnjih letih je število prometnih nesreč zaradi prekratke varnostne razdalje skrb zbujajoče visoko. Marsikatera se ne konča zgolj z zvito pločevino; dogajajo se tudi tragedije, kot denimo v začetku meseca na hitri cesti pred nekdanjim mejnim prehodom Vrtojba, ko sta zaradi neupoštevanja varnostne razdalje v kombinaciji s prehitro vožnjo in uporabo telefona ugasnili življenji 40-letnega voznika in 12-letnega dečka. V kombiju s priklopnikom, ki je trčil v tovornjak, je bilo poškodovanih še sedem dečkov. Lani je bilo kar 15 odstotkov vseh nesreč na avtocestah posledica prekratke varnostne razdalje. Dvajset odstotkov se jih je končalo z resnimi poškodbami, pet odstotkov pa je bilo smrtnih, opozarjajo v agenciji za varnost prometa (AVP).

Eden najpreprostejših načinov zagotavljanja varnostne razdalje je spoštovanje pravila dveh sekund. Izberemo določeno točko ob cesti, recimo prometni znak ali drevo, in začnemo šteti, ko vozilo pred nami preide to točko. Če preštejemo vsaj dve sekundi, preden sami preidemo isto točko, smo na varni razdalji. V slabem vremenu povečajmo to pravilo na štiri sekunde ali več.

Bodimo osredotočeni

Čas ustavljanja je odvisen od reakcijskega časa voznika (običajno med 0,8 in 1,2 sekunde) in zavorne poti. Kako hitro bomo ustavili, je odvisno od tega, kdaj bomo zaznali oviro in kako hitro bomo začeli zavirati. Seveda lahko odločen in silovit pritisk na zavoro tudi precej skrajša zavorno razdaljo, toda voznik je še vedno ključen, poudarjajo v AVP. Zelo pomembna je njegova osredotočenost na vožnjo, poleg te pa še odsotnost vseh motilcev pozornosti (mobilni telefon je eden ključnih), opazovanje okolice in vzvratnih ogledal. Skratka nenehno spremljanje prometa okoli nas, ki nam bo omogočilo predvidevanje in izogibanje kritičnim dogodkom. Za kar je seveda treba biti spočit. Po podatkih nemškega avtomobilskega kluba ADAC je utrujenost vzrok za približno 25 odstotkov vseh nesreč na avtocestah.

Na krajšo zavorno pot vpliva tudi tehnična brezhibnost vozila. Ključnega pomena so seveda zavore, ustrezen tlak v pnevmatikah in globina njihovega profila. Za stabilnost med zaviranjem pa so zelo pomembni tudi brezhibni blažilci in ustrezno nastavljena optika podvozja.

Za voznika motornega vozila, ki vozi s prekratko varnostno razdaljo, zakon določa kazen 200 evrov.