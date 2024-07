Ključni problem Slovenije niso pregledi in strategije, temveč realizacija, vodenje sprememb vedno bolj brezglavih slovenskih administracij. In tu ni razlik z leve in desne, glede neumnosti in nespodobnosti smo že zdavnaj dosegli želeno politično enotnost. Zato živimo bolje, toda relativni zaostanek Slovenije za povprečjem EU ostaja. To je pravi razvojni izziv. Država se zgolj odziva na spremembe, ne snuje pa pravega preboja. V podjetjih še vedno štejejo zgolj stroški in konkurenčne prednosti, malo je novih poslovnih modelov, premalo tržno prodornih razvojnih produktov. Imamo poročila o razvoju, produktivnosti, toda ni prave povratne zanke, živimo v vedno bolj obešenjaški deželi. Eno so kratkoročni ukrepi, drugo dolgoročne posledice.

Slovenija je po evropskem inovacijskem indeksu bolj na repu, po indeksu OECD glede kakovosti življenja (Better life index) pa precej višje. Toda brez prvega tudi drugega ne bo. In to je naš problem. OECD s paberkovanjem priporočil in nasvetov tega rubikona ni prestopila. To je skupni dolg naslednje publikacije. Mladina