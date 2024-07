Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), branilec naslova in vodilni v seštevku sezone, je bil šele peti, potem ko je v boju za tretje mesto sedem krogov pred koncem trčil s Hamiltonom. Pred njim je končal še Monačan Charles Leclerc (Ferrari).

Piastri je dosegel prvo zmago v karieri, ki pa bo imela nekaj sence, saj je bila tudi posledica moštvenega dogovora. V zadnjem delu dirke je namreč vodil Norris, ki je sicer v soboto dobil kvalifikacije. A po nekaj pritiskih ekipe iz boksov in po radijski komunikaciji je nekaj krogov pred koncem vendarle prepustil vodstvo moštvenemu sotekmovalcu.

V skupnem seštevku SP je sicer v vodstvu ostal Verstappen, Norris je kljub le drugemu mestu ostal njegov najbližji zasledovalec in je zaostanek celo zmanjšal, razlika med njima je zdaj 76 točk.

Piastri je Norrisa prehitel v prvem zavoju po startu. Po drugačni taktiki postankov je bil Norris po drugem postanku v vodstvu, a so v ekipi nanj močno pritiskali. Norris se je moštvenim ukazom dolgo upiral, saj je kot drugi v seštevku SP najbližje Verstappnu. Nazadnje je le popustil in Piastrija spustil predse.

Razburljivo je bilo sicer že takoj po startu, ki ga je najbolje izpeljal Piastri, Norrisa pa je prehitel tudi Verstappen, a je pri tem delno zapeljal s steze. V Red Bullu so svojemu dirkaču svetovali, naj Britanca spusti predse, da ne bo tvegal kazni vodstva tekmovanja, kar je prvak z nekaj negodovanja in sočnimi izrazi po radijski zvezi pozneje tudi storil.

Svetovni prvak ni imel najboljšega dne, ne na stezi ne v komunikaciji z ekipo, s katero se je še enkrat sprl po drugih postankih, ko je zdrsnil na peto mesto, med drugim so mu prek radijske zveze v ekipi tudi poočitali, da se obnaša otročje. Za konec pa je, ko je skušal napasti Hamiltona, trčil vanj, zapeljal s steze in potem izgubil še četrto mesto.

»O tem sem sanjal, vse odkar sem bil otrok. Biti na vrhu stopničk v formuli 1. Zelo lepo je dirkati za McLaren,« je po prvi zmagi na 35 dirkah v karieri dejal 23-letni Avstralec.

Norris je bil precej redkobeseden o poteku dirke. »Moštvo me je prosilo, naj to naredim, naredil sem in to je to,« je dejal.

To je prva dvojna zmaga McLarna po Italiji 2021. V soboto pa je ta ekipa dosegla prvo polno startno vrsto po 12 letih.

Zadovoljen je bil tudi Hamilton, ne le, ker je po neuspešnem napadu Nizozemca ostal na tretjem mestu, ampak je bila zanj to jubilejna 200. uvrstitev na stopničke v karieri.

V SP ima Verstappen 265 točk, Norris 189, tretji je Leclerc s 162. Današnji zmagovalec Piastri je peti s 149.

Naslednja dirka bo na vrsti že naslednji teden v belgijskem Spa-Francoschampsu.