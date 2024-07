Po tretji zmagi Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji je bilo v ekipi UAE Emirates razumljivo veliko prešerne volje. Še posebno se je smejalo, kar se je videlo celo preko maske, katero je nosil ob pogovoru z nami, Boštjanu Kavčniku. Slovenec v ekipi Emiratov skrbi zato, da so vsa kolesa prvega kolesarja sveta vedno v odličnem stanju. »Zelo naporni trije tedni. Moram priznati, da človek kakšno noč tudi ne spi. Ko je na sporedu etapa z zahtevnimi spusti in Tadej vozi z več kot 100 km/h, razmišljaš o tem, če je oprema dobro pripravljena, ali bodo zavorne ploščice zdržale in podobno. To je zelo stresno, tako da je o tem treba čim manj razmišljati,« Boštjan Kavčnik natančno razloži, da njegovo delo ni enostavno in povzroča veliko stresa.

Slovenski mojster za oskrbo koles ima na dirki po Franciji običajno zelo dolg delovni dan, saj pred etapo preveri vsa kolesa, če so primerno pripravljena, nato se vsede v avtomobil, kjer je pripravljen za hitro asistenco na poti, po koncu tekmovalnega dne kolesa že pripravlja za naslednji dan. Ker Pogi stalno poudarja, da je za številne rekorde kriva ravno oprema, ima tako veliko zaslug zanje prav Kavčnik. »Od mojega prihoda v ekipo pred tremi leti do danes se je oprema resnično močno spremenila v prid kolesarja,« priznava strokovnjak iz okolice Medvod.

Pogačar ni zahteven kolesar

»V ekipi imamo pet različnih obročev, s Tadejem pa sva že vse v naprej dogovorjena, da ga ne rabim spraševati, katere bo vozil naslednji dan. Če je etapa ravninska, vozi največje obroče, ko so na sporedu zahtevni vzponi, vozi najlažje in tako je treba prilagoditi tudi ostale stvari, ki so s tem povezane. Teža kolesa med posameznimi etapami niha do 400 gramov. To pa pomeni, da moram vse nastavitve spremeniti na vseh kolesih, ki jih ima na voljo,« Kavčnik z navdušenjem pripoveduje, da mu dela nikoli ne zmanjka, a je razvidno, da v njem zelo uživa.

»Ko so na sporedu bolj stresne etape, se določene komponente zamenjajo zaradi preventive. Ko je na sporedu etapa z več spusta, se denimo zamenjajo zavorne ploščice. Ne zato, ker bi bile obrabljene, ampak, ker tako opremi bolj zaupaš. Takrat se tudi preverijo tudi vse druge nastavitve, ki so povezane s tem. Ne menja pa se vsak dan vseh stvari, se pa zagotovo vse pregleda. Vedno preverim vse vijake, obroče, pnevmatike, da ni katera prebodena...« še doda in prizna, da denarnih omejitev, kolikokrat na dirki lahko zamenja določen material, nima. Dnevno se spreminja tudi tlak v pnevmatikah. »Tadej mi pri tem povsem zaupa in niti ne preverja. Včasih mu jaz le nekaj svetujem, kako bi naredil in on v večini primerov vedno prikima,« Boštjan Kavčnik opiše profesionalni odnos s prvim kolesarjem sveta.

Največ znanosti na kronometrskem kolesu

Kolesarske ekipe stremijo k podrobnosti vsak dan posebej, da je vse pripravljeno optimalno. Dela je ogromno tako že pri navadni specialki, ko pa beseda nanese na kronometer, gredo vse podrobnosti še kakšno stopničko višje. »Imamo mehanika, ki se izključno posveča kolesu za kronometer. Jaz ga v predogled dobim le tik pred startom in takrat preverim zadnje podrobnosti,« ima Slovenec seveda tudi pomočnike pri opravljanju svojega dela.

»Ta kolesa se razvijajo ves čas. Tadej in cela ekipa naredi ogromno v ta namen. Veliko časa preživijo v vetrovnikih in na pisti. Tam se preverjajo pozicije na kolesu, aerodinamika in kombinacije. Posamezni obroči se na drugačnem okvirju kolesa lahko odzovejo povsem drugače,« našteva le nekaj podrobnosti, katerim prek celega leta namenjajo veliko pozornosti, zato so prišli tudi do tako velikih izboljšav. Že med dirko je namreč zaupal, da je kolo, ki ga je Pogačar vozil na dirki po Franciji, lažje skoraj kilogram in pol od tistega, ki ga je vozil še dva meseca nazaj na Giru. Sam na testiranjih v vetrovnikih ni prisoten, je pa tam na pisti.

Na koncu se je 43-letnik dotaknil, kaj ti uspehi Tadeja Pogačarja pomenijo zanj in kako jih doživlja skozi čas. »Res je minilo že veliko časa od takrat, ko sem mu pripravil prvo kolo in zadnje. Tadej se spreminja in odrašča. Ves čas se uči, kar je vidno na vsakem koraku. To, da zmaga na dirki, je največja nagrada za našo ekipo, ki dela zanj. Prisotnih je veliko emocij, saj se vsi v ekipi trudimo, da se približujemo svojim 100 odstotkom zmožnosti, a na koncu je vse na Tadeju,« razlaga z iskrico v očeh, da se zmag veseli skoraj tako, kot bi bile njegove. »Vsi, ki izhajamo iz kolesarstva, vemo, da so te predstave znanstvena fantastika,« z enostavno razlago Kavčnik opisuje dominantne predstave prvega kolesarja sveta, potem ko je bil tudi sam v mladosti kolesar. »Pridržujem se mnenju, da je najboljši vseh časov. Zame je zagotovo, saj lahko zmaga na vsaki dirki. Naj bo to enodneva klasika, grand tour ali tedenska dirka. Zanj omejitev ni,« mehanik hvali Pogija ter za konec navduši še z enim podatkom: »On ima v glavi cilje in rekorde, ki jih ne vemo tudi ostali v ekipi. Star je komaj 25 let in zagotovo bo še dolgo vztrajal, saj je zanj to vse skupaj resnično le igra.«

*** Pridržujem se mnenju, da je najboljši vseh časov. Zame je zagotovo, saj lahko zmaga na vsaki dirki. Naj bo to enodneva klasika, grand tour ali tedenska dirka. Zanj omejitev ni.