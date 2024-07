Vojna na območju Gaze se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas na izraelsko ozemlje 7. oktobra lani, pri čemer je po izraelskih podatkih umrlo 1195 ljudi, večinoma civilistov. Skrajneži so ob tem zajeli 251 talcev, od katerih jih je v Gazi še vedno 116. Po ocenah izraelske vojske jih je 42 najverjetneje mrtvih.

Izrael je odgovoril na napad z obsežno vojaško ofenzivo, katere žrtve so prav tako večinoma civilisti. Vojna je na območju Gaze povzročila tudi lakoto in kritične zdravstvene razmere.

Izraelska vojska, ki se zapleta tudi v druge spore v regiji, je danes začela pozivati na vojaško služenje tudi ultraortodoksne jude, ki so bili doslej izjema. Po poročanju agencije Reuters so danes izdali tisoč takšnih pozivov.

Kot je v četrtek napovedal obrambni minister Joav Galant, bodo do konca leta poslali obvestila o vpoklicu na služenje vojaškega roka približno 3000 ultraortodoksnim judom v starosti med 18 in 26 let.

Izraelsko vrhovno sodišče je junija odločilo, da morajo obvezni vojaški rok služiti tudi študenti ješive, judovske verske šole, saj da ne obstaja pravna podlaga za izjemo. Obvezno služenje vojaškega roka torej odslej velja za vse moške, kar je v preteklih tednih sprožilo množične proteste več tisoč ultraortodoksnih judov.

V skladu z veljavno izraelsko zakonodajo morajo moški odslužiti tri leta vojaškega roka, ženske pa dve leti.