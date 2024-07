Nekaj povolilnih prebliskov

‘Želim, da poslanci svojih glasov ne bi uporabili za politične koristi, ampak za to, za kar menijo, da je prav za državo. Hkrati pa vem, da so moje želje zaman in da se to ne bo zgodilo. Naša ureditev je namreč gnila. Ne nagrajuje poštenih politikov, ki glasujejo po svoji vesti. Nagrajuje podgane, ki so pripravljene prodati svojo državo, da ostanejo pri koritu. Te podgane so resnični zajedavci demokracije.«