Natikači namreč ne sedijo na nogi čvrsto in zlahka tudi zdrsnejo z noge.

Še huje, pri tem lahko zdrsnejo pod zavorni pedal. Gladka podlaga lahko pomeni, da bo (oznojena) noga zdrsnila s podplata, kar je še posebno alarmantno ob manevru silovitega zaviranja. Ravno tako natikači nimajo opetnika in je tako noga med počivanjem na tleh brez opore. Mnogi natikači imajo tudi precej širok podplat, kar lahko pomeni, da boste nehote pritisnili dva pedala ali bo natikač odletel. In tudi če natikače sezujete in vozite bosonogi, česar vam zakon sicer ne prepoveduje, vedite, da z boso nogo ne morete zagotoviti enake sile (predvsem) na pedal zavore. Zato med vožnjo vedno priporočajo takšno obutev, ki ima zmerno debel in čvrst podplat, ki omogoča odločen pritisk na pedal zavore. Športni copati so kar dobra izbira.