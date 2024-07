Lahko bi ves dan pokal šale o premajhnih rokavicah, a od tega je že skoraj 30 let in Fordov bronco outer banks si zasluži resnejše obravnave. Navzven in tudi znotraj je oblikovan izrazito utilitarno. Ogromno je nekih ročic. Znotraj zlasti za tiste trenutke, ko nas vožnja po razgibanem terenu preveč razmetava. Zunaj morda za tedaj, ko je treba na pokrov motorja privezati ulovljenega jelena. Ne vem. Mogoče. Če se to še počne. Hkrati pa med vožnjo sediš na najudobnejših usnjenih sedežih, ki so tako dekadentni, da bi si človek njihovo oblazinjenje privoščil tudi v dnevni sobi.

Opisano pove, da gre pri broncu za avtomobil, ki želi hkrati izžarevati surovost in kulskost, medtem ko ponuja dovolj udobja za petičnega lastnika, ki si ga lahko privošči. Nekakšno omiljeno prerijsko transportno sredstvo mestnih srajc iz filma Mestni fantje (City Slickers, 1991), preden spoznajo romantiko resnično surove narave. Tega ne mislim žaljivo. Bronco ponuja res raznoliko uporabniško izkušnjo in zelo dobro prilagojenost na različne okoliščine. Glede na to, da smo v Sloveniji, ga bodo kupci najpogosteje uporabljali na asfaltiranih cestah in v relativno urbanem okolju. V teh pogojih bronco ponuja udobno vožnjo. Menjalnik je 10-stopenjski in avtomatski. Zna biti tudi hiter. Do stotice potegne v vsega 6,7 sekunde, kar je za tak tip avtomobila že skoraj preveč. Najvišja hitrost je omejena na 161 km/h, kar tudi zadostuje. Tudi zato, ker avto ni idealno zasnovan za hitrosti nad 110 km/h. Ne razumite narobe. Čeprav je kvader na kolesih, se povsem zgledno pelje tudi pri 130 km/h. Le nekoliko hrupen lahko postane.

Vzrok hrupnosti je sicer dokaj zabaven. Streha avtomobila in celo njegova vrata lahko snamete za občutek še večje svobode in še bolj kulski videz. Postopek je relativno enostaven, je pa tudi nekoliko zamuden. Sploh pri odstranjevanju strehe prtljažnika je priporočljivo, da sodelujeta vsaj dva para rok. Ker odstranjevanje in postavljanje strehe ni tako hitro kot pritisk na gumb v kabrioletu, se splača upoštevati vremensko napoved. Notranjost avtomobila naj bi sicer premogla določeno mero vodoodpornosti, a je med mojim testom res zelo deževalo, zato sem bil glede tega trika nekoliko zadržan. V južni Kaliforniji ali Dubaju stvar zagotovo izpade carsko. Ker streho lahko snamemo, pa na stičiščih njenih panelov pri višjih hitrostih v notranjost začneta prodirati zrak in hrup.

Bronco je povsem funkcionalen kot družinski avtomobil. Medosna razdalja 2,95 metra pomeni, da je na vseh sedežih dovolj prostora. Prtljažnik z osnovno kapaciteto 504 litre ni presežen, a je dovolj velik za družinske počitnice, ko vozički niso več obvezna oprema. S podrtimi sedeži prtljažnik obsega 1780 litrov. Priročna je tudi polička, ki jo potegnemo iz prtljažnika. Lahko jo uporabimo za sedenje ali pa kot vgrajeno previjalno mizo. Z dolžino 4,8 metra in širino 1,9 metra avto tudi ni prevelik za v mesto. Vozili smo že večje športne terence, ki so sicer zasnovani veliko bolj mestno. K broncovi impozantnosti prispeva zlasti višina, ki znaša 1,9 metra. Navdušilo me je tudi, da kljub višini in terenski zasnovi med mestno vožnjo nisem zaznal tistega zibanja ob vsakem zaviranju in speljevanju, ki je spremljalo vožnjo z ranger raptorjem.

Ko vas pot pelje na vikend na Krvavcu ali pa na kakšno neutrjeno stezo, do izraza prideta broncova moč in terenska prilagoditev. Njegov 6-valjnik ima 335 konjskih moči (246 kW) in 563 Nm navora. Od tal je dvignjen 24 centimetrov, z osnovnega pogona na zadnji kolesi pa lahko preklopimo na štirikolesni pogon. Če nas skrbi varnost terena pred seboj, na pomoč priskočita kamera in osrednja tablica, ki prikazuje celo, kam nas bo trenutni položaj koles zapeljal. Za bolj učinkovito vožnjo po pesku ali blatnih poteh lahko vključimo še reduktor in zaporo zadnjega diferenciala. Izraz učinkovitost ob bok testni porabi okoli 14 litrov sicer ni spodoben, smo pa med mestno vožnjo shajali tudi z 11 litri.

Na blatnem terenu je zanimiva opcija blokade zadnjega notranjega kolesa ob zavoju. To 12-metrski obračalni krog zmanjša za do 40 odstotkov. Vendar pozor! Na asfaltni cesti zadevo odsvetujemo. Ni namenjena boljšemu šviganju po mestnih uličicah. Skupno bronco podpira šest različnih voznih programov za različne vrste podlage. Uradno se ponudba imenuje Goes Over Any Terrain oziroma »gre po vsakem terenu«. Da akronim GOAT hkrati pomeni najboljši vseh časov, je seveda zgolj naključje. Kulskost pa ni poceni. Za bronca v outer banks izvedbi je treba odšteti najmanj 92.280 evrov.