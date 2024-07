»Videl sem posnetek, a v tem trenutku ne morem povedati nič konkretnega. V ponedeljek bomo vse preverili in o tem obvestili javnost,« je za portal zadarski.hr povedal Željko Knežević, direktor Luške uprave Zadar.

Direktor sicer ne verjame, da bi lahko odpadna voda s križarke pristala v mestnem pristanišču. »Trenutno za takšno trditev ni relevantnih dokazov. Praksa izpuščanja odplak s križark v morje na območju pristanišča prinaša ogromne kazni tako za kapitane takih ladij kot za podjetja. Nihče normalen si ne bi upal narediti kaj takega, niti nekje v kanalu med otoki, kaj šele v mestnem pristanišču. Poleg tega so vode, ki jih izpuščajo z ladje, do neke mere kemično obdelane, tako da niso rjave barve, kot se vidi na posnetku,« je pojasnil Knežević.

»Včeraj je Zadar zajela tramontana. Videli ste, kaj je naredila na rivi, kako je razmetala gostilniški inventar. Veter in tokovi so v zadrsko pristanišče prinesli tudi veliko nesnage. Predvidevam, da je umazanija, ki se vidi na videu, dejansko ta umazanija in da ni nihče izpraznil rezervoarja. Za drugo nimam dokazov. Če se izkaže, da sem se motil, se bom javno opravičil,« je dodal direktor.

Zadarski.hr je lani pisal o kaznih za praznjenje rezervoarjev v morje. Res je, da so zagrožene, vendar je nadzor slab, pišejo hrvaški kolegi.