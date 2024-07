Incident naj bi se zgodil pred očmi gostov, med katerimi so bili tudi majhni otroci. Suzana Sokač z istrske policijske uprave za spletno stran Istra24 dogodek potrdila, a brez identitete udeležencev spora: »Lahko potrdim, da je včeraj popoldan prišlo do kršitve reda in miru v gostinskem lokalu v Rovinju, zato je posredovala policija. Trenutno ugotavljamo okoliščine.«

Gostinec Gordan Jurić je incident opisal na spletnem omrežju facebook: »Včeraj okoli 17. ure je prišel k meni v gostinski lokal tisti nasilnež, mafijec. Marko Paliaga, župan Rovinja, me je vprašal, zakaj sem na facebooku napisal, da bi ga moralo biti sram, ker krade, saj imamo prebivalci Rovinja in gostinci previsoke račune za odvoz smeti. Lepo izbriši to objavo! Boš že videl, s kom imaš opravka in kdo sem jaz!«

Zdel se mi je ali pijan ali pa zadet, ko je skočil vame,« je napisal Jurić. Nato naj bi mu župan grozil, da ga bo uničil, in ga s pestjo nekajkrat udaril v obraz.

»Rekel sem mu, da ga bom prijavil policiji, on pa meni, kar daj, prijavi me, komur hočeš, vseeno mi je, vsi vedo, kdo sem.«

Paliaga: Vsa zgodba je napihnjena

Marko Paliaga je za portal potrdil, da se je incident res zgodil, da pa gostinca ni udaril.

»Celotna zgodba je prenapihnjena. Res sva se prerivala, a če bi ga udaril v glavo, bi bil Jurić teže poškodovan," je dejal Paliaga.