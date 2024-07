Švicar na čelu emiratov je že v zadnjih dneh zavrnil možnost, da bi Pogačar, ki ga zgolj današnji kronometer od Monaka do Nice loči od tretje zmage na Touru in letošnjega dvojčka Giro – Tour, z nastopom še na dirki po Španiji lovil zmage na vseh tritedenskih dirkah v tej sezoni.

»Naša odgovornost je, da poskrbimo za tega izjemnega kolesarskega talenta, da bo lahko dolgo tekmoval,« je pojasnil v izjavi za slovenske medije po Pogačarjevi peti etapni zmagi na letošnjem Touru v soboto.

»Od januarja je v pogonu, osredotočen na svoje naloge, na osvojitev Gira in Toura. Zdaj smo dan pred izpolnitvijo te naloge, zanj pa je najbolje tako za telo kot tudi glavo ter tudi za to, da lahko preživi nekaj čas s svojimi najbližjimi, da se spočije,« je bil jasen Gianetti.

Pogačarja zadnje dni dirke po Franciji sicer spremljajo njegovi bližnji, tako družina kot tudi življenjska spremljevalka Urška Žigart. Z njo se je med sobotno etapo tudi pošalil, ko jo je na eni izmed ovinkov, na katerem ga je čakala dvojna slovenska državna prvakinja, poškropil s tekočino iz bidona.

Pogačar bo po nekaj dneh medijskih obveznosti in počitka nastopil za slovensko reprezentanco na cestni olimpijski dirki v Parizu, ki bo 3. avgusta, nato pa sledi daljši premor in priprave za septembrske in oktobrske preizkušnje.

Sredi septembra bo dirkal na kanadskih enodnevnih klasikah v Quebecu in Montrealu, nato pa sledi lov na mavričasto majico svetovnega prvaka v Zürichu. Cestna dirka bo tam 29. septembra, trasa pa je z 273,9 km in 4470 višinskimi metri Pogačarju pisana na kožo. Za konec sezone bo skušal nato postati prvi kolesar s štirimi zaporednimi zmagami na spomeniku po Lombardiji (12. oktober) po Faustu Coppiju (1946-1949).

»On je naš kolesar za prihodnost. Neodgovorno bi bilo loviti rekord s trojčkom zmag in potem reči, da je to to. Za njega imamo dolgoročne plane, zato bomo z njim ravnali odgovorno,« je še dodal Gianetti.

Ob tem se glede na zadnje Pogačarjeve dosežke, predvsem pa na stopnjevanje forme in podiranje številnih rekordov na vzponih, odpira vprašanje o tem, koliko boljši je lahko Slovenec. Nekateri ga že vidijo kot najboljšega kolesarja v zgodovini, a za to bo moral še nekajkrat slaviti na največjih dirkah. »Odkar se nam je pridružil, je vsako leto boljši, raste in se razvija,« je poudaril Gianetti.

Kje je njegova meja? »Težko je govoriti o tem. Jaz bi bil več kot vesel, če bi ostal tako dober, kot je zdaj v prihodnjih letih. Če pa ima še nekaj rezerve, mu bomo zagotovo pomagali pri njegovi rasti,« je zaključil.