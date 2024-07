Novinar je snemal dogajanje pred klubom, kjer se je zbralo večje število ljudi.

Skupina udeležencev dogodka je pristopila k novinarju in zahtevala, naj jim preda telefon, ko se je hotel umakniti, pa so ga fizično napadli, tudi z brcami. Pri tem je bil poškodovan in so ga morali oskrbeti v bolnišnici.

Dogodek preiskuje specialna policija Digos.

Odzval se je že župan Torina Stefano Lo Russo. »Izražamo solidarnost z novinarjem časnika La Stampa, ki so ga nocoj napadli ljudje blizu Casa Pound, medtem ko je poskušal dokumentirati dogodek, v katerem so bili protagonisti. Takšne epizode nasilja in strahopetni napadi, za katere upam, da bodo čim prej odkrili odgovorne, ne smejo imeti mesta v našem mestu in jih morajo vse politične sile ostro obsoditi,« je dejal župan.

Kot je dodal, je medijska svoboda temeljni steber demokracije, vsak napad na tiste, ki uveljavljajo pravico do obveščanja, pa je napad na demokratične vrednote.

Casa Pound je neofašistično gibanje, ki je imelo v zadnjih letih zborovanja tudi v Gorici in Trstu.