Načrt za letos namreč predvideva 35.000 obiskovalcev nove turistične pridobitve tega znanega zdraviliškega kraja. Po Kidričevih besedah je obisk stolpa potrditev, da so si na občini zadali ambiciozen, a obenem zanimiv in realen projekt.

»Že nekaj časa imamo pripravljeno nadgradnjo zanimivosti oziroma privlačnosti stolpa v razgledni etaži Panorama. Po vsem obodu želimo namestiti informacijske table z naslovi in kratkimi opisi objektov ali hribov in drugih znamenitosti v določeni smeri pogleda. S projektom smo se prijavili na razpis Interreg Slovenija-Hrvaška, vendar nismo zbrali dovolj točk, da bi bil lahko sofinanciran iz tega programa. Zato bomo iskali nove priložnosti,« je pojasnil Kidrič.

Slatinska občina si sicer od stolpa, katerega gradnja je stala pet milijonov evrov, obeta povečanje turističnega obiska in prihodkov.

V pritličju stolpa sta informativna točka in prodajalna, na 96 metrih višine je kavarna s 40 sedišči. Na 104 metrih je najvišja odprta terasa. Stolp med drugim ponuja hojo po prosojnih tleh in virtualno doživetje Let s Pegazom. Prostori na vrhu stolpa lahko naenkrat sprejmejo do 150 obiskovalcev. Do vrha vodi 594 stopnic in dvigalo.

Občina je uredila tudi okolico stolpa. Ob njem je tlakovan trg s površino 740 kvadratnih metrov. V petih hiškah na trgu se predstavljajo lokalni ponudniki. Ob trgu sta parkirišče in izposojevalnica koles.