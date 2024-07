»Število žrtev izraelskega napada na Hodejdo se je povzpelo na tri mučenike in 87 ranjenih,« je podatke jemenskega ministrstva za zdravje povzela tiskovna agencija hutijevcev Saba.

Po izraelskem napadu na Hodejdo, ki je v rokah hutijevcev, je območje pristanišča zajel velik požar. Med 80 hudo ranjenimi v napadu je večina s hudimi opeklinami.

Izraelska vojska je davi prestregla raketo, izstreljeno z jemenskega ozemlja proti Eilatu ob Rdečem morju. »Izstrelek ni prečkal izraelskega ozemlja. Sirene so bile sprožene zaradi možnosti padanja šrapnelov,« so zapisali v sporočilu za javnost vojske.

