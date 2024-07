Oskarjevec Hopkins je doslej že upodobil pomembne osebnosti, kot so Pablo Picasso, Alfred Hitchcock, papež Benedikt in Richard Nixon. Tokrat se je povezal s 68-letnim režiserjem filmov, ko sta Dan neodvisnosti in Dan po jutrišnjem.

Z zgodovinsko serijo o igrah moči, korupciji, gladiatorskih bojih in dirkah s konjskimi vpregami v starem Rimu je Emmerich pokazal drugo stran. »Zelo me zanima zgodovina. Sem človek zgodovine,« je povedal hollywoodski režiser za nemško tiskovno agencijo dpa na prizorišču snemanja v filmskem studiu Cinecitta v Rimu. »Ljudje se ne spreminjajo tako zelo. Vedno gre za zavist. Veliko stvari, ki jih tukaj opisujemo, je še danes aktualnih,« je povedal.

Impozanten lik rimskega cesarja Vespazijana v Emmerichovem Rimu leta 79, ki ga zaznamujejo surovi boji za oblast, skrajna revščina in krvava tekmovanja, je 86-letni Hopkins upodobil z belo togo in zlatim lovorovim vencem.

Hopkinsa ni bilo težko pridobiti za vlogo, saj se je strinjal z vizijo, ki sta jo pokazala Emmerich in njegov režiserski kolega Marco Kreuzpaintner. Oba sta režirala pet epizod desetdelne serije.

Zanj je bilo to enostavno delo, je povedal Hopkins. "Moral sem igrati močnega in strogega očeta, ki ima svoja dva sinova pod nadzorom. V igri je ljubosumje in eden je hotel prevzeti oblast." Konflikt med cesarjevima sinovoma Titom in Domicijanom, ki ju igrata Britanca Tom Hughes in Jojo Macari, je le ena od številnih pripovednih niti.

Kot poroča dpa, je Emmerich v stari Rim prenesel pisano mešanico likov z njihovim trpljenjem, ljubezenskimi zadevami, krvoželjnostjo in preizkušnjami moči. V njem se sužnji, patriciji, gladiatorji in kočijaži vsak dan borijo za prevlado ali preživetje. Razmere v mestu so napete, razdeljevanje hrane in spektakularna tekmovanja pa so namenjena osrečevanju prebivalstva.

Za številne prizore z zgodovinskimi kulisami je uporabil ogromen zaslon z virtualnim ozadjem. Serija sicer ni povsem zgodovinsko natančna, a temelji na istoimenski knjigi ameriškega avtorja Daniela Mannixa iz leta 1958. Scenarij je napisal Robert Rodat. Snemanje je trajalo skoraj devet mesecev.