Izraelske sile so danes obstreljevale območja po celotni Gazi, pri čemer je bilo ubitih najmanj 30 Palestincev. Že ponoči je bilo v napadih na dve begunski taborišči ubitih najmanj 25 ljudi, ministrstvo za zdravje v Gazi pa je danes navedlo, da je bilo v obdobju 24 ur ubitih 37 ljudi, še 54 pa ranjenih.

Med ubitimi je tudi lokalni novinar Mohamed Abu Jaser, ki so ga v obstreljevanju družinske hiše ubili skupaj z ženo in dvema otrokoma. S tem je število novinarjev, ki jih je izraelska vojska v Gazi ubila od 7. oktobra lani, naraslo na 161.

Najbolj smrtonosni so bili sicer napadi v begunskem taborišču Nuseirat, intenzivni so tudi v mestu Gaza na severu oblegane palestinske enklave, kjer izraelska vojska že več tednov znova izvaja operacije, poročata Reuters in španska tiskovna agencija EFE.

Izraelci tam iščejo islamistične borce, ki so se ponovno zbrali na severu Gaze v času, ko se je izraelska vojska osredotočila na operacije na jugu. Posledično sedaj spopadi znova potekajo v soseskah, ki jih je Izrael prej razglasil za »nevtralizirane«.

Izraelska vojska medtem s tanki prodira tudi proti severnemu in zahodnemu delu mesta Rafa na skrajnem jugu Gaze, kjer se še vedno spopadajo z borci islamističnega gibanja Hamas.

V Gazi je bilo po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva od 7. oktobra lani ubitih že skoraj 39.000 ljudi, še več kot 89.000 je ranjenih.