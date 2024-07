Kot je v nagovoru članom stranke dejal Janša, so izgubili upanje, da bi se velike pozitivne spremembe lahko zgodile že v mandatu aktualne vlade. »Zaradi tega je v interesu celotne Slovenije, našega razvoja in prihodnosti nas ter naših otrok, da je ta žalostni svobodni mandat čim krajši. Kar zadeva SDS, delamo na tem, da bodo čim prej predčasne volitve in da Slovenija dobi oblast, ki bo delala za skupno dobro, ki ne bo ločevala ljudi na prvo- in drugorazredne,« je napovedal.

Ob tem je spomnil, da je za stranko zmaga na junijskih evropskih volitvah, ko so, kljub temu, da so v opoziciji in da imajo v DZ slabo četrtino glasov, dosegli »več mandatov kot celotna vladna koalicija skupaj«. Ta rezultat pa je po njegovih besedah bolj pomemben za Slovenijo kot za razmerja sil v Evropi.

»Izvolili smo štiri poslanke in poslance od skupno 720, kar je le kapljica v morje. Če je kdo pričakoval, da bo ta naša zmaga v Sloveniji spremenila celotno Evropo, se je motil,« je zatrdil prvak SDS in dodal, da je desna sredina v Sloveniji dosegla najboljši rezultat v Evropi. Če bi bil podoben rezultat vsaj v večini največjih evropskih držav, pa pred dnevi ne bi dobili ponovitve mandata predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, je dodal.

Čeprav priznava, da so bili pod njenim okriljem v preteklem mandatu komisije sprejeti tudi nekateri dobri ukrepi, pa kljub temu ocenjuje, da je Evropa šla v napačno smer. Ker so v stranki prepričani, da bi moral krmilo komisije prevzeti nekdo drug, njihovi evropski poslanci von der Leynove tudi niso podprli na četrtkovem glasovanju.

Tako za Slovenijo kot tudi Evropo bodo po njegovi oceni zelo pomemben naslednji korak parlamentarne volitve. »Drugačna vlada v Sloveniji na prihodnjih volitvah v državni zbor lahko bistveno bolj vpliva na razmere v Evropi kot pa zgolj volitve v Evropski parlament,« je poudaril Janša.

Napovedal je, da stranko v prihodnjem obdobju čaka »odločilna bitka za prihodnost Slovenije in prihodnjih generacij« ter da bodo jeseni »štartali na polno«. Prihodnji meseci bodo po njegovih navedbah za stranko tudi »meseci razmišljanj o tem, kako v prihodnjem mandatu evropskih institucij graditi zavezništva, ki bodo lahko dejansko vplivala na to, da se stvari tudi v Evropi bolj korenito obrnejo v pravo smer, spremenijo na bolje«. To vidi kot zelo zahteven proces.

Ob tem je prvak SDS zbrane pozval k dodatni krepitvi njihovih vrst. V zadnjem letu se je po njegovih navedbah SDS pridružilo 2000 novih članov, od tega 400 zgolj od evropskih volitev.

Današnje srečanje odborov SDS predstavlja uvodni dogodek Poletnega tabora stranke. V okviru slednjega se bodo v naslednjih dveh tednih zvrstile različne aktivnosti, med njimi romanje v Trento, vzpon na Triglav in Škrlatico, zaključek tabora pa bosta zaznamovala rafting ter vzpon na Svinjak.