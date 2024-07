O napadu na jemensko pristanišče Hodejda so najprej poročali tamkajšnji lokalni mediji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Televizija al Masira, ki jo nadzorujejo hutijevci, je navedla, da je bilo v »ameriško-sionistični agresiji na Jemen« več ljudi ubitih in poškodovanih, natančnih številk pa niso omenjali.

Predstavnik hutijevcev Nasrudin Amer je nato potrdil, da je šlo za izraelski napad, in obljubil maščevanje. »Jemenske operacije v podporo Gazi se ne bodo ustavile, odgovor na to agresijo pa je neizogiben,« je sporočil v objavi na omrežju X.

Do napada na Jemen je prišlo dan po tem, ko je v eksploziji na ulici blizu izpostave ameriškega veleposlaništva v Tel Avivu umrl najmanj en človek, še štirje so bili ranjeni. Odgovornost za napad z brezpilotnim letalnikom na Tel Aviv so prevzeli jemenski uporniki.

Izraelske oblasti so nato potrdile napad v Jemnu in sporočile, da so izraelska bojna letala zadela »vojaške cilje terorističnega režima hutijevcev«.

»Kri izraelskih državljanov ima svojo ceno,« je po današnjem napadu na Jemen dejal izraelski obrambni minister Joav Galant. Dejal je, da bo sledilo še več operacij, če si bo še kdo drznil napasti Izrael - to je bilo po njegovih besedah jasno povedano v Libanonu, Gazi, Jemnu in drugod.

»Požar, ki trenutno gori v Hodejdi, je viden po vsem Bližnjem vzhodu in njegovo sporočilo je jasno. Hutijevci so nas napadli več kot 200-krat. Ko so prvič poškodovali izraelskega državljana, smo udarili nazaj. In to bomo storili povsod, kjer bo to potrebno,« je še dejal Galant.

Izraelski zunanji minister Israel Kac je ob tem dodal, da gre tudi za opozorilo Iranu. Ta je največji sovražnik Izraela na Bližnjem vzhodu in podpira številne oborožene islamistične skupine, med njimi tudi jemenske hutijevce in palestinsko gibanje Hamas.