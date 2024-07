V skupnem seštevku ima Pogačar etapo pred koncem še naprej neulovljivo prednost 5:14 minute pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in 8:04 pred tretjeuvrščenim Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Štiriindvajsetletni Belgijec je tokrat sicer napadel, a nato izgubil minuto v primerjavi z obema vodilnima.

Za Pogačarja, ki je zanesljivo sprintal proti Dancu v zadnjih 150 metrih, je to že peta zmaga na letošnjem Touru, skupno pa že 16. ob vsega petih nastopih na francoskih pentljah. Le to sezono je na obeh tritedenskih dirkah, konec maja je slavil na Giru, dobil že 11 etap.

V karieri je zdaj že pri številki 82, to sezono pa je števec zmag pomaknil že na 19, kar je dve več od lanske sezone, ki je bila zanj najboljša v karieri.

Vingegaard je v predzadnji etapi letošnjega Toura za Pogačarjem zaostal sedem sekund, tretji pa je ciljno črto s 23 sekundami zaostanka prečkal Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Evenepoel je na četrtem mestu zaostal 53 sekund in bržčas zapravil vse možnosti za drugo mesto v skupnem seštevku.

V etapi je bil večji del med ubežniki Slovenec Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), ki je opravil ogromno dela za Nizozemca Wilca Keldermana, a ta ni imel dovolj moči v boju za etapno zmago. V etapi je dolgo uspešno bežalo deset kolesarjev, a je ekipa Soudala pripravljala teren za Evenepoelov napad.

Dvakrat je Belgijec poskusil, nato pa se mu je ob protinapadu odpeljal Vingegaard, s sabo pa odpeljal tudi Pogačarja. Ta je ves čas ostajal za Dančevim zadnjim kolesom, vmes sta ujela tudi zadnje ubežnika in nato obračunala za etapno zmago. A boja ni bilo, ob pospešku 25-letnika zmagovalec Toura v letih 2022 in 2023 ni imel odgovora.

»Zelo sem užival, a etapa se ni odvila po naših načrtih. Vseeno ne bi mogel biti bolj zadovoljen z novo zmago. Čaka nas le še en dan in mislim, da bom v vožnji na čas užival,« je Pogačar dejal v prvem odzivu za organizatorje dirke.Z ekipo emiratov niso startali na novo zmago: »Res sem bil presenečen, kako je dirka eksplodirala na prelazu Braus. Naši fantje so opravili super delo, do spusta nas je bilo veliko skupaj. Ko se je Marc Soler znašel v begu, je bilo za nas malo lažje. Skušali smo kar se da zlahka dirkati, a pri Soudalu Quick-Stepu so skušali napasti Vingegaarda, kar se je na koncu odvilo v mojo korist.«

💛 Tadej Pogacar wins at the top of Col de la Couillole ⛰️ 💛 Tadej Pogacar s’impose au sommet du Col de la Couillole ⛰️#TDF2024pic.twitter.com/qi4wqT6sgR — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2024

Ocenil je le še nov obračun med njim in Vingegaardom. »Imel je nekaj težkih dni, a dokazal je, da ga je težko streti in da je velik borec. Vse je dal v današnji etapi in bil zelo močan,« je pristavil slovenski as.

Če bi mu pred Tourom dejali, da bo tako prevladoval v 111. izdaji dirke vseh dirk, nikomur ne bi verjel. Tudi pet zmag je zanj dovolj, je povedal organizatorjem: »Več kot dovolj je pet zmag. Dovolj bi bila že ena, no, pravzaprav bi bila dovolj že rumena majica, a na Touru moraš vzeti ponujeno.«

V nedeljo bo na sporedu še zadnja etapa ob Azurni obali, a bo tokrat bolj tekmovalna. Prvič po letu 1989 bo namreč zadnji dan na vrsti vožnja na čas, ki bo kolesarje na razgibani trasi popeljala od Monaca do Nice (33,7 km). Dirka se bo sicer prvič po letu 1903 končala zunaj Pariza.

»Bomo videli, če bom imel dobre noge. Jutri moramo varno priti do Nice, saj gre za kar nevaren kronometer. Mislim, da bom malce bolj užival ob cesti ob toliko gledalcih,« je še zadnjo etapo ocenil vodilni kolesar na Touru.