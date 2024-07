64-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW z avstrijskimi registrskimi oznakami zaradi okvare avtomobil ustavil na pasu za počasna vozila. Vozilo je bilo označeno z varnostnimi utripalkami in varnostnim trikotnikom. Voznik, ki prihaja iz Bosne in Hercegovine, se je nahajal pred avtomobilom, sporočajo s PU Novo mesto.

V isti smeri je pripeljal 38-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom, prav tako z bosanskimi registrskimi oznakami. Po ugotovitvah policistov je voznik tovornjaka brez zaviranja trčil v zadnji del BMW-ja in ga več metrov potiskal pred seboj ob varnostni ograji. Ob trku je 64-letnika odbilo preko ograjo, kjer je obležal hudo poškodovan. Reševalci so ga na kraju nesreče oskrbeli in ga nato prepeljali v bolnišnico.

O nesreči sta bili nemudoma obveščeni preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Policisti še preiskujejo vse okoliščine nesreče. Zoper 38-letnega voznika bodo na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Preiskava še poteka, policisti pa pozivajo vse morebitne očividce, da se javijo in pomagajo razjasniti dodatne podrobnosti nesreče. Promet na tem odseku avtoceste je bil zaradi nesreče nekaj časa oviran, a so ga policisti in cestni delavci hitro uspeli ponovno vzpostaviti.

Navodila za ravnanje v primeru prometne nesreče na avtocesti

Pri prometni nesreči na avtocesti označite in zavarujte kraj nesreče:

Prižgite varnostne utripalke

Postavite varnostni trikotnik

Voznik in potniki naj si nadenejo odsevne brezrokavnike

Umaknite se za varnostno ograjo

O nesreči takoj obvestite policijo na številko 113

Počakajte na prihod interventnih služb

Pravila razvrščanja vozil ob zastoju na avtocesti: