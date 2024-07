Benetke, ki se spopadajo z množičnim navalom turistov, so maja kot prve poskusno uvedle sistem pristojbin za dnevne turiste. Mestne oblasti upajo, da bodo s tem bolje uravnavali dnevno število obiskovalcev v eni najbolj obiskanih turističnih destinacij na svetu.

'Il Giornio del Ticket' The Day of the Ticket For the first time in its history, Venice will charge €5 for tourists to enter. Having woken up down the road, in Chioggia, I'm en route to Venice now. A protest is planned, and today is Liberation Day. This should be interesting pic.twitter.com/uO4xdQWr78