60-letna Farion je bila v petek zvečer ustreljena v glavo pred svojim domom, zato so jo odpeljali v bolnišnico v Lvivu, kjer je ponoči podlegla poškodbam, je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa danes potrdil Klimenko.

Dodal je, da policisti in obveščevalci že iščejo krivca za njeno smrt. K temu je ministra in vodjo ukrajinske obveščevalne službe pozval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je ob tem obsodil napad na profesorico in nekdanjo poslanko.

Farion je bila jezikoslovka in profesorica na oddelku za ukrajinski jezik na univerzi v Lvivu, med letoma 2012 in 2014 pa je opravljala tudi funkcijo poslanke v ukrajinskem parlamentu kot članica ultranacionalistične stranke Svoboda.

Znana je bila zlasti po ostrih kritikah na račun Rusije in rusko govorečih Ukrajincev, zaradi česar je imela večkrat tudi težave. Univerza v Lvivu je lani začasno prekinila njeno pogodbo o zaposlitvi, potem ko je javno žalila rusko govoreče pripadnike ukrajinskega azovskega bataljona.

Povzročila je tudi incident, zaradi katerega jo je preiskovala ukrajinska varnostna služba, potem ko je javno objavila pismo podpornika z zasedenega polotoka Krim, ki je pod nadzorom Rusije. Pismo je objavila z njegovim imenom, ruske oblasti pa so ga nato aretirale.

Pred tem je leta 2018 rusko govoreče Ukrajince označila za mentalno zaostale in jih okrivila za rusko-ukrajinski konflikt, žaljive izjave in oznake je istega leta namenila tudi madžarski manjšini v Ukrajini.

V njeni stranki Svoboda so danes za umor obtožili Rusijo. Tega ni izključil niti Klimenko. »Naše glavne teorije o razlogih so osebno sovraštvo ter družbene in politične dejavnosti gospe Farion. Ne izključujemo možnosti, da je šlo za umor po naročilu,« je na Telegramu zapisal minister.