Most v mestu Shangluo v kitajski provinci Shaanxi se je zrušil v petek zvečer po lokalnem času, tamkajšnje oblasti pa incident pripisujejo nenadnim močnim nalivom, ki so jim sledile poplave.

Kitajska državna televizija CCTV je poročala, da še vedno pogrešajo najmanj 30 ljudi in 20 vozil, potem ko je most, prek katerega je bila speljana avtocesta, zgrmel v reko. Vseh 11 potrjenih žrtev so našli v petih vozilih, ki so jih doslej izvlekli iz deroče vode.

Na incident se je odzval tudi predsednik Xi Jinping, ki je pristojne službe pozval, naj naredijo vse, da se najde in reši pogrešane ljudi.

O petih mrtvih in osmih pogrešanih zaradi poplav in plazov so v petek poročali tudi v mestu Baoji, ki se prav tako nahaja v provinci Shaanxi. Deli osrednje in severne Kitajske se že od torka soočajo z obilnimi padavinami, ki so marsikje povzročile poplave in gmotno škodo.