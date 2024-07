Danes čez dan lahko ponekod na Savinjskem in Koroškem pade okoli 20 litrov padavin na kvadratni meter, lokalno še več. Po navedbah zavoda povečana verjetnost pojava plazov velja za celotno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin.

Državljane ob tem opozarjajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Povečana nevarnost nastanka plazov zaradi namočenosti tal velja tudi za prihodnje dni, ko se bodo padavine umirile, so še dodali.

Današnje padavine, ki so zajele večji del Slovenije, se bodo po napovedih vremenoslovcev umirile do večera. Ob tem izključujejo možnost pojava intenzivnejših padavin.

Požarna ogroženost se povečuje

Za območja občin Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba je medtem še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, so sporočili iz Centra za obveščanje RS.

Požarna ogroženost naravnega okolja se krajevno povečuje tudi drugod po državi, zlasti v jugovzhodnem delu države.

Na območjih, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ter snovi, ki lahko povzročijo požar, v naravnem okolju prepovedano tudi kurjenje ter požiganje na območjih ob infrastrukturnih objektih. Izven pozidanih površin je prepovedano uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ali izvajati ognjemete, so spomnili.

Kot so še izpostavili na centru za obveščanje, bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.