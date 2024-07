Za prejšnjo švicarsko ekipo je od leta 2021 na 95 tekmah dosegel 40 zadetkov.

Celar je igral tudi za Slovenijo na nedavnem evropskem prvenstvu v Nemčiji in na treh tekmah vstopil v igro s klopi. Pred prihodom v Lugano je v sezoni 2016/2017 v članski karieri igral eno tekmo za Maribor in nato čez dve leti, ko je preselil v Romo, imel tudi za ta italijanski klub le en nastop. Vmes je bil posojen v Cittadello in Cremonese.

"Komaj čakam, da se vse začne, da se pridružim ekipi in da začnem trenirati in igrati. Mislim, da se bom lahko hitro prilagodil. Vem, da se v drugi angleški ligi igra veliko tekem, vendar pa uživam v tem, zato se že zelo veselim. To je nova stopnica v karieri in mislim, da sem na pravem mestu," je za spletno stran QPR povedal Celar.

Gorenjec je v mladinski karieri igral za Šenčur, Velesovo in Triglav Kranj, preden se je preselil v Maribor in nato med letoma 2017 in 2019 v Romo Primavero.