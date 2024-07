Kot je dejal Trump, si bo prizadeval za pogajanja med državama, ki bi vodila do miru. "Cenim predsednika Zelenskega, da se je oglasil, saj bom kot vaš naslednji predsednik ZDA svetu prinesel mir in končal vojno, ki je zahtevala ogromno življenj in uničila nešteto nedolžnih družin. Obe strani bosta lahko stopili skupaj in se pogajali o dogovoru, ki bo končal nasilje in odprl pot k blaginji," je Trump zapisal na svojem družbenem mediju Truth Social.

Zelenski je medtem Trumpu čestital za že tretjo republikansko predsedniško nominacijo in mu zaželel vse dobro po nedavnem poskusu atentata. "S Trumpom sva se dogovorila, da bova na osebnem srečanju razpravljala o tem, s katerimi ukrepi lahko mir postane pravičen in resnično trajen," je dejal Zelenski.

Ob tem je opozoril na pomembnost ameriške podpore za zaščito svobode in neodvisnosti ukrajinskega naroda. "Ukrajina bo vedno hvaležna ZDA za pomoč pri krepitvi naših zmogljivosti, da se upremo ruskemu terorju," je zapisal na omrežju X.

ZDA so sicer najpomembnejša zaveznica Ukrajine v boju proti ruski agresiji. Od začetka ruske invazije leta 2022 so Ukrajini zagotovile že več deset milijard dolarjev vojaške pomoči. Morebitna zmaga Trumpa na novembrskih predsedniških volitvah pa bi verjetno pod vprašaj postavila nadaljnjo ameriško podporo Kijevu.

Republikanec je namreč večkrat kritiziral vojaško podporo ameriške administracije Ukrajini, v času svojega mandata pa je v preteklosti tudi izražal občudovanje ruskega predsednika Vladimirja Putina.

I spoke with @realDonaldTrump to congratulate him on the Republican nomination and condemn the shocking assassination attempt in Pennsylvania. I wished him strength and absolute safety in the future. I noted the vital bipartisan and bicameral American support for protecting our…