Po besedah dežurnega prognostika, se padavine po državi trenutno še pojavljajo, v naslednjih urah pa bodo postopoma ponehale. V nedeljo pričakujejo bolj suho vreme.

Po podatkih ARSO so samodejne postaje največ dežja izmerile v Krškem, kjer je padlo 112 litrov padavin na kvadratni meter, in v Jelendolu, kjer je padlo 105 litrov na kvadratni meter. Na Krvavcu ga je padlo 90 in v Gačniku 89 litrov dežja na kvadratni meter.

Kot je izpostavil Cedilnik, se bodo padavine v naslednjih urah in tekom dneva še vedno pojavljale, najbolj verjetno v južnem delu Slovenije, možne pa so tudi drugod. "Nikjer pa ne pričakujemo kakšnih močnih padavin, ki bi povzročale težave," je dodal.

Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem okoli 30 °C.

V nedeljo pričakujejo bolj suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v Zgornjesavski dolini okoli 12, najvišje dnevne od 27 do 31 °C.

V ponedeljek in torek pa bo čez dan znova možen pojav ploh in neviht, pri tem pa po Cedilnikovih besedah ne pričakujejo močnejših padavin.