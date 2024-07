Neurje, ki je v petek zvečer in ponoči zajelo velik del Slovenije, je povzročilo nekaj težav tudi na Hrvaškem. Celinski del Hrvaške, zlasti Zagreb z okolico, je ponoči zajela napovedana nevihta, ki je naznanila konec dolgega vročinskega vala. Večji del noči je deževalo in grmelo, pihal je močan veter.

V hrvaški prestolnici je ob nalivu poplavilo nekaj ulic, zrušilo se je več dreves. Gasilci so po navedbah poveljstva civilne zaščite opravili približno 30 intervencij, večinoma zaradi poplavljenih stanovanj ali kleti ter padlih dreves na javnih površinah.

Na območju Zagreba je deževalo skoraj vso noč, ponekod naj bi padlo tudi do 100 litrov dežja na kvadratni meter, kar je več od mesečnega povprečja za julij.

Tudi na Hrvaškem napovedujejo, da bo vročinski val danes nekoliko popustil, čeprav bodo temperature ponekod še vedno dosegale tudi do 30 stopinj Celzija. Predvsem v vzhodnem delu države so možne plohe in padavine.