Gasilci 49 prostovoljnih društev gasilskih enot in sedmih poklicnih gasilskih enot so zaradi meteornih voda morali prečrpavati vodo iz stanovanjskih, gospodarskih in drugih poslopij.

Strele so poškodovale tri stanovanjske objekte, v enem primeru je ogenj poškodoval fasado in ostrešje stanovanjske hiše.

Zaradi razmočenega terena so se podirala drevesa, ki so zapirala ceste, poškodovala hiše in osebna vozila, so sporočili iz Centra za obveščanje RS.

Največ dežja so do 8. ure samodejne postaje izmerile v Krškem 112 in v Jelendolu 105 litrov na kvadratni meter.

Na samodejni postaji Ljubljana Bežigrad so izmerili sunek vetra 78 km/h, zelo močan sunek je izmerila tudi samodejna postaja v Velenju, in sicer 102 km/h, so sporočili z ARSO.

V Muti voda in plazovi poškodovali prometno infrastrukturo

Voda in plazovi so v Muti poškodovali prometno infrastrukturo, na več lokacijah so bile zalite kleti in ogroženi objekti, je na družbenem omrežju objavila Občina Muta.

Na območju Mestne občine Slovenj Gradec je voda v Podgorju zalila dve kleti, zabeležili pa so tudi en udar strele na območju Gmajne, a škoda za zdaj ni znana, so povedali na občini.

Ponoči je zemeljski plaz zaprl promet na glavni cesti Dravograd-Radlje ob Dravi v naselju Vrata, cesta je zdaj odprta izmenično enosmerno, je povedal župan Občine Dravograd Anton Preksavec.

V dravograjski občini je bilo v nočnem neurju največ težav zaradi naraslih hudournikov in zasutih lokalnih cest, voda je zalila kleti več objektov, nekaj dreves je bilo podrtih.

Na terenu so bile ekipe gasilskih društev, pogodbeni izvajalci in delavci komunalnega podjetja, ki so ponoči deloma sanirali razmere, danes pa z odstranjevanjem posledic neurja nadaljujejo, je povedal Preksavec.

Hladen zrak, ki je nastal ob nevihtah, je potisnil nevihtne celice južneje. Obenem pa ob višinskem južnem vetru nekatere nevihte potujejo proti severu. Recept za obnavljanje neviht. #neurjepic.twitter.com/Gxj0Y1D9Bc — Blaž Šter (@vremenolovec) July 19, 2024

Gorenjska: Pomagali skavtom v Bohinju in Preddvoru

Z bohinjskih gora so reševali skupino petih skavtov, ki je obtičala zaradi vremena. V vasi Kokra v preddvorski občini pa so na varno pospremili 47 skavtov. Zalitih je bilo tudi nekaj hiš, škodo pa so povzročale tudi strele.

Poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid je povedal, da je za njimi pestra noč. "Nekaj je bilo zalitih hiš, imeli pa smo tudi dva umika skavtov, in sicer enega v Bohinju in enega na območju Preddvora. V Preddvoru je zasulo tudi regionalno cesto Kranj-Jezersko," je dejal in dodal, da so gasilci in pristojne službe na delu ter odpravljajo posledice neurja.

V vasi Kokra v preddvorski občini je narasel potok odnesel most in poplavil več objektov, vendar odprava posledic v nočnem času ni bila mogoča, zato gasilci nadaljujejo aktivnosti danes. Že ponoči pa so preddvorski prostovoljni gasilci pospremili 47 skavtov s tabora v Kokri do hotela, kjer bodo počakali, da se bodo lahko vrnili.

Na območju Bohinja so medtem tamkajšnji gorski reševalci okoli 22. ure posredovali na grebenu Vratca - Vogel, kjer so reševali pet mladoletnih skavtov, ki so obtičali zaradi slabega vremena. Podhlajene skavte so oskrbeli in pospremili do terenskih vozil, s katerimi so jih prepeljali v dolino, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Prav tako je na območju Bohinja v Stari Fužini zaradi udara strele zagorela stanovanjska hiša. Zagorel je en del pročelja in del ostrešja. Na območju občine Cerklje na Gorenjskem pa je meteorna voda zalila kleti treh objektov. Prostovoljni gasilci iz Cerkelj, Zgornjega Brnika, Lahovč in Zaloga pri Cerkljah so vodo izčrpali.

V Logarski dolini reševali planinca

Solčavska županja Katarina Prelesnik je povedala, da so v Logarski dolini reševali dva planinca.

Cesta proti slapu Rinka je od Logarskega kota zaprta za promet. Na njej je veliko kamenja, ki ga bodo v naslednjih dneh po navedbah županje skušali odstraniti.

Z močnim neurjem so se soočili tudi v Občini Laško. Kot je dejal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Laško Matej Špiler, je Savinja ostala v strugi, težave pa so jim povzročile meteorne vode, ki so zalile tamkajšnji dom starejših in Thermano Laško, tako da je bilo treba črpati vodo.

Tudi državna cesta Celje-Zidani Most je bila poplavljena, prav tako nekaj podvozov. Poplavljena je bila tudi dovozna cesta proti Zdravilišču Laško. Posledice neurja so gasilci že sanirali.

Mozirski župan Ivan Suhoveršnik je dejal, da je bilo najhuje v naselju Lepa Njiva, kjer je hudournik Ljubija zasul cesto, poplavljene pa so tudi tri hiše. Škoda je precejšnja, je ocenil. Pristojne službe so že na terenu in odstranjujejo kamenje s ceste v Lepi Njivi.

Nekaj nevšečnosti je neurje povzročilo še v občinah Šoštanj in Velenje.

💦 Največ dežja so do 8. ure naše samodejne postaje izmerile v Krškem - 112 in v Jelendolu - 105 litrov na kvadratni meter. pic.twitter.com/ARyBnnxjrJ — ARSO vreme (@meteoSI) July 20, 2024

Vremenska napoved:

Danes bo sprva oblačno s padavinami, deloma nevihtami. Še bodo nastajali nalivi. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, proti večeru se bo jasnilo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem okoli 30 °C.

Jutri bo pretežno jasno z nekaj megle po kotlinah. Popoldne ali proti večeru bo na severozahodu nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v Zgornjesavski dolini okoli 12, najvišje dnevne od 27 do 31 °C.