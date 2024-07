Letos se je odločil za dalmatinski otok Vis. Hrvaška javnost je za to izvedela, ko je časnik Jutarnji list objavil fotografijo z družbenega omrežja facebook, ki jo je na splet naložil lastnik restavracije Villa Kaliopa. Na njej sedi skupaj s premierjem, oba pa imata v zrak dvignjeno roko s stisnjeno pestjo, tako kot jo je imel nekdanji ameriški predsednik in kandidat republikancev na letošnjih predsedniških volitvah v ZDA Donald Trump po sobotnem poskusu atentata nanj.

Lastnik restavracije je ob fotografiji pripisal: »Čakamo Putina in Trumpa. Zamujata.« S čimer je verjetno mislil na tako imenovano mirovno misijo Viktorja Orbana julija. Madžarski premier je svojo misijo začel po prevzemu predsedovanja Madžarske Svetu Evropske unije v začetku julija z obiskom ukrajinske prestolnice Kijev. Temu je sledila pot v Moskvo, kjer se je srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, po Moskvi pa je obiskal še Peking. Nazadnje se je udeležil vrha Nata v ameriški prestolnici, na Floridi pa se je srečal s Trumpom.

Orban tudi sicer zelo rad letuje na Hrvaškem. Lani je bil na dopustu v Opatiji, kjer je bival v luksuzni vili svoje rojakinje Anne Ungar. ​​Leto pred tem pa so ga v zelo neformalni izdaji opazili na otoku Lastovo – z brado, očali, kapo in majico s kratkimi rokavi ter zemljevidom, za katerega so mnogi mislili, da predstavlja Rusija, a se je izkazalo, da gre za Lastovo.