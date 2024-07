Zvezdnika bosta zibala

Eden najbolj priljubljenih hrvaških igralcev, 43-letni Goran Bogdan, in 11 let mlajša srbska igralka Jovana Stojiljković pričakujeta svojega prvega otroka. Par se je po pisanju hrvaških medijev pred dnevi skupaj pojavil na prireditvi Nove TV v Pulju, kjer je Jovana pokazala svoj nosečniški trebušček, ki razkriva, da nosečnost traja že nekaj časa. To je bil sicer eden redkih skupnih nastopov para v javnosti, ki svojega zasebnega življenja ne razkriva pogosto. Goran je nekoč dejal, da svojega razmerja z Jovano nikoli ne komentira, je pa znano, da sta skupaj že več let.