Luksuzno stanovanje v velikosti 210 kvadratnih metrov v središču Zagreba je Tatjana podarila Amber, oče pa je nato tožil obe in ga zahteval nazaj. Tatjana je Gorana medtem ovadila zaradi nasilja v družini. Pred kratkim je pravna bitka nekdanjega para doživela nov preobrat, saj naj bi 20-letna Amber po pisanju 24sata očetu stanovanje vrnila z darilno pogodbo, Tatjana Dragović pa naj bi še vedno lahko živela v tem stanovanju. Tatjana sumi, da je namen nočnega zvonjenja ustrahovanje s ciljem, da bi se čim prej izselila iz stanovanja. »Goran Ivanišević me je prijel za vrat in me dušil, nato pa jokal in rekel, da ni tako mislil. Bilo me je strah,« je dejala za Nacional.

Goran in Tatjana sta bila skupaj od leta 1998, poročila sta se leta 2009 v ameriškem mestu San Pedro, daleč od oči javnosti, ko sta imela že dva otroka. Leta 2013 sta se ločila. Goran je danes poročen z voditeljico Nives Čanović, s katero ima sina Oliverja, Tatjana pa je v dolgoletni zvezi z Vlahom Arbulićem, s katerim ima hčer Luce.