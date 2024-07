Na ljubljanskem sodišču še vedno poteka sojenje 59-letnemu Ludviku Knezu, obtoženemu, da je lanskega 17. oktobra v parku Zvezda na Kongresnem trgu v Ljubljani poskušal ubiti 55-letnega Vojka K. Knez, invalid brez obeh nog in dlani desne roke (že pred leti se je poškodoval v prometni nesreči), ga je zabodel z nožem. »Bolj malo se spomnim, ker sem bil takrat močno pijan,« se je včeraj posmejal Miha K., ki je bil priča incidentu. »Slišal sem neko 'dretje', za nek telefon je šlo, potem pa se je zgodilo, kar se je. Kako ga je zabodel, nisem videl, vem le, kar so potem okoli govorili drugi,« je pridal.

Knez poskus uboja zanika. Po njegovih besedah je bil tisti dan najprej na sedežu Kraljev ulice, nakar je opazil, da mu Vojko sledi vse do Kongresnega trga. Tam, v parku, mu je vzel telefon in to je nato povedal prijateljici Marizeli S. Odpeljala ga je do paviljona, kjer so bili Vojko in nekaj odvisnikov. Ker mu telefona Vojko ni hotel vrniti, on pa ni mogel prav do njega, saj je voziček ovirala drevesna korenina, je stegnil roko, da bi ga zagrabil. V roki je res imel nož, je priznal, a ga ni nameraval zabosti, se je zagovarjal. In da tudi sploh ni imel občutka, da ga je zabodel. Ker je nato dobil nazaj telefon, sta s prijateljico odšla, je pojasnil v zagovoru.

Vojko B. je po drugi strani zanikal, da mu telefon ukradel, po njegovih besedah mu ga je Knez posodil, res pa se nista zmenila, kdaj mu ga bo vrnil. Z njim je šel v park h kolegom, čez kakih petnajst minut pa zaslišal vpitje »telefon si mi ukradel«. Vojko je zatrdil, da je takrat dal telefon Marizeli, a je ta malo kasneje začela Kneza z vozičkom potiskati proti njemu. Nato ga je Knez, ne da bi kaj rekel, zabodel.

Uporabil »znatno« silo

Miha K. o incidentu včeraj ni vedel povedati kaj dosti. Ko je bil novembra lani zaslišan v preiskavi, pa je dejal, da je videl Marizelo, ki je porivala Kneza na vozičku in vpila. In ko se je Vojko nato obrnil, se je Knez približal in ga zabodel v predel hrbta. »Jaz sem bil oddaljen kakih deset metrov in tudi vinjen. Vsi so pomagali, oskrbovali so rano, Knez pa je pobegnil proti Slovenski cesti. Mislim, da ga je Marizela potiskala,« je pripovedoval. Tudi on je dejal, da Knez pred napadom ni nič rekel, Vojko pa je potem »zajamral«. Za Kneza je dejal, da ga ne pozna in da misli, da se z Vojkom nista družila. Glede Vojka pa, da je zelo miren človek. »Niti mravlje ne bi pohodil,« je zagotovil, ko je bil zaslišan v sodni preiskavi. In tudi včeraj je pokimal, ko je sodnica Irena Škulj Gradišar prebrala ta del njegove izjave.

O Vojkovih poškodbah je pričal izvedenec travmatolog dr. Marko Jug. Šlo je za rano, ki je segala v prsno votlino in je bila zagotovo globoka več kot štiri centimetre. Oškodovančevo življenje na kraju samem ni bilo ogroženo, je bilo pa zelo verjetno, da bo sčasoma prišlo do kolapsa pljuč in motenj dihanja, kar bi bilo lahko nevarno za življenje. Jug je dejal, da je bila rana povzročena z ostrim predmetom, lahko z dva do štiri centimetre širokim nožem. Rezilo je moralo biti dolgo pet centimetrov ali več, je povedal. Ko so mu pokazali Knezu zasežen nož s sicer daljšim rezilom, je potrdil, da ustreza zadani rani. In da je pretežni del noža moral segati v prsno votlino in ne le konica. Pri čemer je storilec moral uporabiti znatno oziroma večjo silo. Rana je potekala tako, da jo je lahko povzročil človek na invalidskem vozičku in to z levo roko, je še dejal. Potrdil pa obtoženčev zagovor, da jo je lahko povzročil tudi »neke vrste zamah« in ne direkten vbod. Sojenje se bo nadaljevalo 20. avgusta. Gre sicer proti koncu, vendar ima sodnica precejšnje težave, da bi na sodišče privabila vse predvidene priče.

