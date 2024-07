Dvaindvajsetletni Mariborčan Rok Možič, ki je bil lani izbran za najboljšega slovenskega odbojkarja, je še pred koncem klubske sezone moral na artroskopijo levega gležnja. Posledično je izpustil večji del priprav slovenske reprezentance, dokončno se je tej pridružil šele pred zadnjim turnirjem lige narodov v ljubljanskih Stožicah.

»Želel sem si, da bi težave z gležnjem uredil po olimpijskih igrah, toda bolečine so bile prevelike. Odstranili so mi delček kosti, ki se je odlomil zaradi stresa in velikih sil pri pristankih. Zavedal sem se, da bom moral izpustiti nekaj tekem v ligi narodov, toda zdaj sem nazaj, rehabilitacija je za mano in komaj čakam na Pariz,« je 200 centimetrov visok odbojkar, ki je lani navduševal na položaju korektorja, dejal v pričakovanju prvih tekem slovenske reprezentance na olimpijskih igrah.

Slovenski odbojkarji so v lovu na olimpijsko vozovnico navduševali v ligi narodov. Na dvanajstih tekmah rednega dela so izgubili le enkrat, spet je bila zanje usodna Japonska in ta jih je premagala tudi v zaključnem turnirju v Lodžu. »Težko je reči, zakaj so Japonci tako neugodni za nas. Pred leti smo redno premagovali Poljake, pa nihče natančno ni vedel, zakaj. Kakor koli že, očitno je, da nam ne ustrezajo, čeprav se mi zdi, da bolj v končnicah nizov, so neugodni, branijo se, dobro servirajo, ne delajo napak, igrajo zelo pametno. Nekako igrajo podobno nam, le da so še natančnejši – in prav to nam še manjka.« Ker bo v Parizu z izjemo Egipta igralo najboljših enajst reprezentanc na svetovni lestvici, je jasno, da lahkih tekem ne bo. Slovenski odbojkarji bodo igrali v skupini A s Kanado, Srbijo in Francijo. Vse tri ekipe so v ligi narodov letos že premagali, je pa res, da so proti njim v preteklosti tudi že izgubili, ob tem pa ne smemo pozabiti, da Francozi branijo naslov iz Tokia.

»Če bi bil v naši skupini Egipt, bi morda imeli nekoliko lažjo pot do četrtfinala, toda če želimo priti do svojega cilja, ni pomembno, kdo bodo naši nasprotniki. Francozi so gostitelji, osvojili so ligo narodov, zato bodo gotovo zelo nevarni. Tudi Kanadčani in Srbi znajo igrati dobro odbojko. Vse to so razlogi, da trenutno razmišljamo le o skupinskem delu olimpijskih iger, od četrtfinala pa bo vse odprto in tam se bo delala razlika. Vsekakor se ne želimo vrniti domov že po četrtfinalnih obračunih, kaj šele po skupinskem delu tekmovanja,« Možič ne skriva visokih ciljev, ki so si jih, čeprav so debitanti na olimpijskih igrah, postavili slovenski odbojkarji. »Mislim, da ima naš optimizem realne temelje. Redni del lige narodov smo končali na prvem mestu z le enim porazom. To je dokaz, da igramo konstantno. Res je, da je forma zdržala le do polfinala zaključnega turnirja, ko ni bilo več tiste energije, ki nas je krasila na prejšnjih tekmah, v določenih trenutkih pa tudi športna sreča ni bila na naši strani. Videli smo, da še nismo najboljši na svetu, in to nam je dalo samo dodatno motivacijo na treningih.«