Majhni potrebujejo veliko dopinga

V teh dneh vsi, ki smo se razpršili po svetu, več ali manj vstopamo v podobne komunikacijske zgodbe. Začne se z wer ar ju from, nadaljuje z zmedo okoli Ljubljane, Bratislave, Slovaške, Slovenije, Belorusije, Srbije in celo Ukrajine ter konča z našimi slavospevi domovini. Zdi se mi, kot da imamo vsi v zadnjem žepu plonk ceglc, ki nam ga je pripravil kakšen oddelek za propagando, lociran nekje med vladnim kabinetom, predsedniškimi svetovalci in najbolj prodornimi ministrstvi. Tam zunaj smo propagandisti države vsi po vrsti.