Obcestne stojnice so slovenska folklora

Julij 2021. V parlamentarni obravnavi je novela zakona o kmetijstvu, ki naj bi uzakonila z več vidikov problematično prodajo sadja in zelenjave na obcestnih stojnicah. Predvideno je, da bodo smele pravne in fizične osebe kmetijske pridelke prodajati le na mestu pridelave oziroma predelave, v registriranih ali odobrenih obratih, iz registriranih premičnih prodajnih objektov, s prodajo od vrat do vrat ter na stojnicah na registriranih tržnicah, sejmih, prireditvah in v zaprtih javnih prostorih.