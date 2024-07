Avtorica ves čas bruha ogenj in žveplo na ljudi, ki so po njenem prepričanju »po čiščenju Janševih« na RTV menda neupravičeno zasedli visoke položaje in si pridobili vrtoglave plače. Opisovanje je neokusno, žaljivo in zavajajoče. Ves čas namiguje na zlorabo pri dodeljevanju plač, ob tem navaja le neke plačne razrede, s čimer ne pove nič, le namenoma povzroča zmedo pri bralcu. Priznati moram, da tako nekulturnega, nesramnega in podlega pisanja že dolgo nisem bral. Prijatelj me je potolažil, da je tak stil pisanja pri Demokraciji nekaj običajnega.

Avtorici tega pamfleta in vsem drugim anonimnim pisunom sporočam, da nikoli ne bodo dosegli profesionalnega nivoja voditeljice in novinarke gospe Tanje Gobec. Za tak uspeh je poleg obilice znanja potrebnih tudi veliko izkušenj. Karizma in značaj človeka gresta z roko v roki in sta prvi pogoj za uspešno delo v javnem mediju. Avtorja oziroma avtorico pozivam, da nemudoma dokaže svojo trditev o vrtoglavih plačah na RTV Slovenija, ki jo je napovedala v bombastično naslovljenem prispevku, v nasprotnem bom štel, da gre za laž in namerno zavajanje javnosti.

Jožef Martini, Ljubljana