Butalski referendumi

Ker so se vsa glasovanja na butalskih referendumih izkazala za Butalce zelo uspešna, so zbrani možje v gostilni v en glas ugotovili, da »Vsi Butalci vse vedo«. Zato so za v bodoče sklenili, da bodo referendumi, pomeni glasovanje, vseh Butalcev, tudi o strokovnih zadevah. Ne sme se dopustiti, da nekakšni strokovnjaki krojijo usodo Butalcem. »Ni vse stroka, kaj smo pa mi,« je nova butalska parola.