Številne Kočevce je ob svoji kandidaturi za župana prepričal s “politiko proti jamranju” in združevanjem takrat politično močno sprtega kraja. V evropskem parlamentu bo zastopal barve skupine Zelenih in Evropske svobodne zveze, največ glasov pa je na evropskih volitvah prejel prav v domači občini, kjer je slavil z nekaj več kot 45 odstotki podpore volilcev.

Vladimir Prebilič je letnik 1974. Starša sta bila gimnazijska profesorja in to je pustilo močan pečat tudi pri njegovi odločitvi za študij. Na ljubljanski filozofski fakulteti je diplomiral iz geografije in zgodovine, že med študijem pa se je vrnil v domači kraj, kjer je začel poučevati na tamkajšnjih osnovnih šolah in gimnaziji. Prebilič rad govori o drugi svetovni vojni. Prav temu obdobju zgodovine je posvetil največ raziskovalnega dela na ljubljanski fakulteti za družbene vede, kjer je doktoriral iz obramboslovja. Tri leta po zaključku študija je zasedel položaj predstojnika katedre za obramboslovje na omenjeni fakulteti ter hkrati opravljal delo izrednega profesorja vojaške zgodovine in geografije. Študenti se ga spominjajo predvsem po živahnih in zelo podrobnih predavanjih. Izjemno navdušenje nad zgodovino je znal med predavanji izkazovati tudi s predstavitvami, ki so obsegale do več sto prosojnic.

Za vstop v lokalno politiko se je odločil v obdobju, ko je bilo politično dogajanje v Kočevju precej burno. Leta 2002 je na lokalnih volitvah kandidiral na listi stranke Socialnih demokratov in bil prvič izvoljen za občinskega svetnika. »Nad njegovo zagnanostjo smo bili res presenečeni. Kočevje je pred njegovim prihodom zaspalo. Nismo bili vajeni tako aktivnega pristopa,« nam je zaupal član takratnega občinskega sveta. Prebilič je bil že leto za tem izvoljen za podžupana Kočevja, funkcijo pa je opravljal do leta 2006. Takrat se je prvič resneje približal nacionalni politiki. Sprva z izvolitvijo v predsedstvo stranke SD, pozneje istega leta pa ga je predsednik Borut Pahor imenoval za osebnega svetovalca za notranjo politiko. Kmalu je iz stranke SD zaradi vsebinskega nestrinjanja izstopil in leta 2010 na lokalnih volitvah nastopil kot kandidat liste Moja Kočevska. Na županskih volitvah je zmagal trikrat zapored, nazadnje leta 2022, ko je kandidaturo vložil tik pred zaključkom roka.

Od skorajšnjega predsednika do ponovne izvolitve za župana

Prav leto 2022 je močno zaznamovalo politično prihodnost Vladimirja Prebiliča. Širša javnost je nanj postala pozorna ob nesreči v kemični tovarni Melamin, ki je pretresla Kočevje. Prebilič je takrat prevzel vlogo enega izmed glavnih koordinatorjev in komunikatorjev. Čeprav mu je podpora v domačem mestu v tistem obdobju upadla zaradi očitkov, da občina ni naredila dovolj za zaščito prebivalcev pred nevarnostjo eksplozij, ga je večji del Slovenije spoznaval kot mirnega in preudarnega govorca. Svoje retorične spretnosti, všečno javno nastopanje in naklonjenost televizijskih kamer je še v istem letu izkoristil z napovedjo kandidature za predsednika države.

Slab mesec po nesreči v Melaminu je napovedal, da bo na volitvah kandidiral kot neodvisni kandidat s podporo volilk in volilcev, pozneje so ga podprli v Klubu neodvisnih županj in županov. Njegovo predsedniško kandidaturo je nato vložila stranka Vesna, s katero je sodeloval prvič. V prvem krogu volitev je zasedel četrto mesto. Kampanja za predsedniške volitve je potekala sočasno s kampanjo za lokalne volitve in tako je bil predsedniški kandidat nekaj tednov pozneje ponovno izvoljen za župana Kočevja.

Omenjeno potezo so naši sogovorniki označili za oportunistično dejanje in to je po mnenju nekaterih tudi povezovanje s stranko Vesna. Čeprav je bil Prebilič kot župan v Kočevju izjemno priljubljen, pa je bila tarča več kritik njegova dejavnost na področju romske problematike. »Ob njegovi politični angažiranosti in vplivu bi pričakovali, da bo kot župan ene izmed jugovzhodnih občin k Romom pristopil aktivno, a pri sodelovanju s kočevskimi Romi večjih sprememb ni bilo,« je dejal predsednik Zveze Romov Jožek Horvat Muc. Prav zaradi poznavanja problematike upa, da se bo Prebilič vsaj v evropskem parlamentu bolj osredotočil na pravice manjšin.

Ljudje ga niso želeli izgubiti

V evropskem parlamentu bi ga utegnile zanimati tudi teme s področja regionalnega razvoja in napredka zahodnega Balkana, je prepričan njegov tesni sodelavec in nadomestni župan Kočevja Gregor Košir. Ob tem v Kočevju verjamejo, da Prebilič nanje ne bo pozabil. »Ob zbiranju podpisov za kandidaturo so nam Kočevci rekli, da ga ne želijo izgubiti. Pozneje pa je volilni izid pokazal, da ga ljudje kljub temu močno spoštujejo in podpirajo ter mu želijo napredka v karieri,« je dejal Košir.

Kot je slišati, so nekateri občani Kočevja njegov odhod v evropski parlament spremljali napol v solzah, saj so bili nanj močno navezani. Ko se Prebilič ne ukvarja s politiko in akademsko kariero, svoj čas zapolni z druženjem v lokalnem strelskem klubu, kjer že več let trenira s prijatelji. Z ženo Brigito se udeležuje plesnih tečajev in tudi tekmovanj. Kot župan se je vsako leto ob zaključku šolskega leta za en dan preizkusil v poklicu sladoledarja in najmlajšim brezplačno delil sladoled v lokalni slaščičarni.